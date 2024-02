BoursoLive Aramis Group, avec Guillaume Paoli

information fournie par Boursorama • 14/02/2024 à 11:46

Mardi 13 février à 18h30, Boursorama a diffusé en direct le BoursoLive consacré à Aramis Group dont voici le replay. Guillaume Paoli, cofondateur et codirecteur général d'Aramis Group, est revenu sur le parcours, les forces et la stratégie du leader européen de l'achat et de la vente en ligne de voitures d'occasion, coté en Bourse depuis juin 2021.

Il a notamment évoqué le parcours récent du titre dans un contexte compliqué par le covid et la guerre en Ukraine. Il a également répondu en direct aux questions posées par les internautes pendant ce moment d'échanges d'une trentaine de minutes.

Vidéo sponsorisée.