Bourso-Campus : Le Dividende

Boursorama • 03/03/2020 à 15:20

Qu'est ce qu'un dividende et qui décide de le distribuer ?

Quelles sont les conditions à réunir pour toucher un dividende ?

Quelle est la relation entre dividende et cours de Bourse ?

Acheter une action juste avant le versement du dividende est-il une bonne idée pour l'investisseur ?

Paiement en numéraire ou en actions : quel dividende choisir pour un particulier ?

Faut-il priviligier les entreprises qui distribuent le plus de dividende ?

Florentine Loiseau, journaliste Boursorama, répond à toutes vos questions dans cet épisode de Bourso-Campus.