20/10/2021

Craig Lesson présente son documentaire « Les derniers Glaciers » où il se rend dans les endroits les plus emblématiques du monde à la recherche de scientifiques et d'experts pour comprendre et expliquer comment et pourquoi les glaciers fondent et quel est l' impact de ce changement rapide sur l'humanité et les générations futures.