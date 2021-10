information fournie par France 24 • 19/10/2021 à 13:03

La Birmanie libère plus de 5 000 personnes emprisonnées pour avoir protesté contre le coup d'État de l'armée en février dernier, qui avait mis fin à une brève parenthèse démocratique d'une décennie dans le pays. La junte militaire au pouvoir mène aujourd'hui une répression sanglante, avec plus de 1 000 morts et 8 000 arrestations.