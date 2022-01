information fournie par France 24 • 22/01/2022 à 22:30

Installé depuis un an à la Maison Blanche, Joe Biden peine à mettre en valeur son bilan. Entre rebond épidémique et obstruction républicaine, que reste-t-il des promesses du candidat démocrate ? On va plus loin avec François Durpaire et Gauthier Rybinski.