information fournie par France 24 • 08/02/2024 à 17:45

Benoît Jacquot a construit son œuvre autour des actrices, stars confirmées comme débutantes, certaines ayant été très jeunes ses compagnes et qui l'accusent aujourd'hui d'emprise et de violences. Une de ses plus célèbres anciennes compagnes est Judith Godrèche, qui a vécu avec lui de ses 14 à 19 ans, au vu et au su de tous, et a porté plainte contre lui mardi pour viols sur mineure.