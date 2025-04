information fournie par France 24 • 25/04/2025 à 18:39

Alors que les Européens continuent à s'interroger sur leur place et leur puissance dans un monde très mouvant et que la France s'efforce d'être au cœur du réacteur européen, Benjamin Haddad, ministre français délégué à l’Europe s’exprime sur la présidence de Donald Trump, la guerre en Ukraine et la nouvelle donne géopolitique.