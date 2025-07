BD - "Les enfants de Buchenwald" : retour une opération de sauvetage méconnue

information fournie par France 24 • 11/07/2025 à 09:33

Cette semaine dans Premières, culture et histoire avec le roman graphique intitulé "Les Enfants de Buchenwald", publié aux éditions Steinkis, signé de l'historienne spécialiste de la mémoire de la Shoah Dominique Missika et de l'illustratrice Anaïs Depommier. Il revient sur le sauvetage des enfants survivants du camp d'extermination de Buchenwald en 1945 et montre l'action admirable de l'Osé, l'Oeuvre de secours aux enfants, pour la protection des enfants juifs et pour leur permettre de revivre à la fin de la Seconde guerre mondiale.