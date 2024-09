Barbara Pravi et Mathieu Palain : deux artistes du côté des femmes

information fournie par France 24 • 10/09/2024 à 15:47

Dans ce numéro de "A l'Affiche", Louise Dupont reçoit deux invités : Barbara Pravi, la chanteuse révélée par l'Eurovision en 2021, de retour avec son deuxième album "La Pieva". Elle sera en tournée dans toute la France et à l'international en 2024 et 2025. Et Mathieu Palain pour la sortie de son nouveau roman "Les Hommes manquent de courage", aux éditions de l'Iconoclaste. Deux artistes réunis en plateau pour parler musique et littérature, mais aussi pour discuter féminisme et lutte contre les violences faites aux femmes, une cause qui leur tient à cœur...