Avion détourné : "il faut un système de sanctions des dirigeants", estime Jean-Louis Bourlanges

France 24 • 25/05/2021 à 21:12

Jean-Louis Bourlanges, député MoDem des Hauts-de-Seine et président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, est l'invité de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans "Mardi politique". Ensemble, ils évoquent, entre autres, l'arrestation d'un opposant biélorusse à la faveur d'un détournement d'avion, d'éventuelles sanctions contre le régime du président Loukachenko et la relation entre l'Union européenne et la Russie de Vladimir Poutine.