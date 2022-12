"Avatar : la voie de l’eau", une révolution au cinéma

information fournie par France 24 • 14/12/2022 à 16:24

À l'Affiche ! s'intéresse aujourd'hui au deuxième volet de la saga écologique de James Cameron "Avatar : la voie de l’eau", une révolution visuelle qui marque un nouveau chapitre de l’histoire du cinéma. Au programme également : "Ernest et Célestine : voyage en Charabie", le film d’animation césarisé il y a 10 ans fait son retour sur grand écran. L’un de ses coréalisateurs Jean-Christophe Roger est notre invité. Enfin, nous évoquons "Stella est amoureuse", le portrait d’une jeunesse et d’une époque portée par Marina Foïs et Benjamin Biolay.