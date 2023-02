Aux Canaries, le volcan de la Palma s’est tu, mais la colère gronde

information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 15:31

Muet pendant un demi-siècle, le volcan de la Cumbre Vieja s'est réveillé le 19 septembre 2021. L’éruption a duré 85 jours : aucun mort à déplorer, mais plus d’un millier d’habitations dévastées, 70 kilomètres de routes détruites et 350 hectares de plantation de bananes recouvertes de lave. Le cœur de l’économie de cette île espagnole des Canaries a été durement touché. Presque un an et demi plus tard, une centaine d’habitants vit encore à l'hôtel et beaucoup attendent les aides promises par les autorités. Un reportage de Céline Schmitt et Armelle Exposito.