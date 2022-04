Aurus mélange sonorités réunionnaises et électro pop

information fournie par France 24 • 11/04/2022 à 16:27

L'artiste réunionnais Bastien Picot, alias Aurus, est passé par les studios de France 24 pour parler de son album "Chimera" qu'il interprète actuellement en tournée à travers la France. Ce porte-parole engagé de la cause LGBTQ+ raconte comment sa musique baigne dans la tradition et la mythologie tout en se tournant vers le futur. Coup de projecteur également dans cette émission 100 % musique sur les nouveaux albums de Fountains DC et Melodie's Echo Chamber.