information fournie par France 24 • 17/08/2023 à 11:13

Le surf, un sport de plus en plus populaire au Ghana. Ce pays est doté d'un long littoral et de vagues de classe mondiale. Mais malgré l'essor de cette activité, peu de femmes la pratiquent. Et c'est ce que veut changer un groupe de passionnés de surf, dans la petite ville de pêcheurs de Boussoua, dans l'ouest du pays.