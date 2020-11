France 24 • 13/11/2020 à 19:20

Pigeonniers, croix séculaires et ponts en pierre : le patrimoine auvergnat regorge de richesses. Dans le Cantal et le Puy-de-Dôme, André Thomas, Aurélie Aubignac et Aurélien Lebrun sont trois personnes parmi d'autres qui contribuent à la sauvegarde et à la découverte de ces trésors d'antan.