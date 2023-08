information fournie par France 24 • 09/08/2023 à 13:17

Au Bénin, la collecte du sang pour sauver des vies est plus difficile dans les zones rurales, en raison de préjugés culturels. Depuis plusieurs années des professionnels de santé et des bénévoles se battent pour faire changer les mentalités. En effet, dans le pays, ce sont plusieurs milliers de personnes qui meurent en raison du manque de poches de sang. Selon l’OMS, si 1 % de la population donnait son sang, il n’y aurait plus de pénurie au Bénin.