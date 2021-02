France 24 • 22/02/2021 à 18:30

L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo et deux autres personnes ont été tués le 22 février lors d'une attaque contre un convoi des Nations Unies dans l'est du pays, a déclaré le ministère italien des Affaires étrangères et les autorités du parc national de Virunga.