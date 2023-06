Attaque au couteau à Annecy : La droite et l'extrême-droite fustigent la politique migratoire

information fournie par France 24 • 08/06/2023 à 18:26

Actualité tragique en France, à Annecy. Un réfugié syrien de 32 ans a poignardé 6 personnes dont 4 enfants en urgence absolue. Cette attaque, « sans mobile terroriste apparent » selon la procureure et qualifiée de « tentative d’assassinat » a fait réagir toute la classe politique. Elisabeth borne et Gérald Darmanin se sont rendus sur place. La droite et l’extrême droite ont attaqué à la politique migratoire de la France.