Après la mort de l'icône Virgil Abloh, le combat pour la diversité continue

information fournie par France 24 • 16/12/2021 à 17:01

Àgé de 41 ans, le styliste américainVirgil Abloha succombé le 28 novembre à un cancer. Diplômé en génie civile et en architecture, ce créateur s'était tournévers la musique, conseille Kanye West et avait monté Off-White, sa marque de street-wear. Pour lui, la mode était un moyen de défendre la cause antiraciste. En 2018, LVMH lui avait confiéla direction de la mode masculine de Louis Vuitton. Il devenait alors le premier designer noir à faire entrer la diversité dans le monde du luxe. Les designers Imane Ayissi, Kenneth Ize et Thebe Magugu lui rendent hommage.