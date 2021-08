Anne Hidalgo, maire de Paris : "Imaginons des délégations de sportifs naviguant sur la Seine"

information fournie par France 24 • 09/08/2021 à 14:15

À l'occasion de la passation olympique, Anne Hidalgo, maire de Paris, a accordé un entretien à France 24. Elle revient sur l'organisation "exceptionnelle, dans des conditions extrêmement difficiles" des Jeux de Tokyo, et annonce vouloir "faire en sorte que la cérémonie d'ouverture se passe dans la ville" de Paris en 2024. Pour Anne Hidalgo, l'organisation des prochains Jeux olympiques et paralympiques peut également "aider à la transformation de la Seine-Saint-Denis et à la transition écologique".