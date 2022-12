Allemagne : face à afflux de migrants, un système d’accueil surchargé à l'approche de l’hiver

information fournie par France 24 • 02/12/2022 à 12:24

Plus d’un million de réfugiés ukrainiens sont arrivés en Allemagne depuis le début de l’année et le nombre de demandeurs d’asile venus d’Irak, de Syrie ou d’Afghanistan augmente également. En 2022, l’Allemagne a ainsi déjà accueilli plus de personnes qu'en 2015, au plus fort de la crise migratoire. À elle seule, la capitale, Berlin, accueille actuellement environ 100 000 réfugiés ukrainiens, soit autant que l’ensemble de la France. Si les communes tentent de gérer au mieux ces arrivées, certaines tirent la sonnette d’alarme. Car cet afflux de réfugiés représente un important défi logistique et les autorités craignent que cela crée un terreau favorable à de nouvelles tensions. Reportage de nos correspondants.