Au sein des studios de la chaîne qatarie Al Jazeera à Doha, des journalistes organisent une veillée pour leurs cinq collègues tués dans la nuit par une attaque israélienne à Gaza.
Al Jazeera organise une veillée pour ses journalistes tués par une frappe israélienne à Gaza
