Aïda Tavakoli : "La population civile iranienne est invisibilisée"

information fournie par France 24 • 21/06/2025 à 21:00

Aïda Tavakoli est franco iranienne, présidente de "We Are Iranian Students", une association créée en 2022 après la mort de Mahsa Amini et le soulèvement Femme Vie Liberté. Nous allons voir ensemble quelle pourrait être l'issue de cette guerre pour les Iraniens qui sont pris en étau entre un pays qui les opprime et un pays qui leur impose la guerre.