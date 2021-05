France 24 • 29/05/2021 à 00:29

Emmanuel Macron est en Afrique du Sud. Après le voyage très "mémoriel" au Rwanda, le président français a centré son voyage sud-africain sur la lutte contre le COVID-19. Et au centre des conversations, il y a la fabrication des vaccins en Afrique sud. Le pays est le plus touché du continent par l'épidémie et n'a pour l'instant vacciné qu'un 1% de sa population.