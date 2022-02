information fournie par France 24 • 15/02/2022 à 15:11

En Afghanistan, une épidémie de rougeole a déjà frappé des dizaines de milliers de personnes et en a tué plus de 150 personnes en janvier. L'OMS estime que le nombre de morts pourrait encore augmenter. Cette épidémie se propage alors que le pays est enfoncé dans une profonde crise économique et financière depuis l'arrivée des talibans à Kaboul en août et le gel de fonds à l'étranger.