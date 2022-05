information fournie par France 24 • 12/05/2022 à 11:20

Trois sages-femmes ont été condamnées mercredi 11 mai par un tribunal sénégalais à six mois de prison avec sursis pour "non assistance à personne en danger", après le décès dans un hôpital public d'une femme enceinte ayant vainement attendu dans de très grandes souffrances une césarienne et dont le sort tragique a bouleversé le pays