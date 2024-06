"Absolument inconcevable" : Les français "rejettent des petits calculs politiciens" comme celui de M. Ciotti

information fournie par France 24 • 13/06/2024 à 14:13

Nouveau coup de théâtre dans la guerre que se livre la famille des Républicains au bord de l'implosion: Eric Ciotti a repris jeudi matin possession de son bureau, contestant son exclusion la veille du parti après son alliance avec le Rassemblement national. Peu après midi, le député des Alpes-Maritimes a diffusé sur X une vidéo où on le voit, l'air grave et seul, réintégrer son bureau au siège des Républicains. Pris dans une nuée de journalistes, il avait quitté peu avant l'Assemblée nationale, avançant tant bien que mal sur l'étroit trottoir qui longe le Palais Bourbon et présentant son déplacement matinal comme un banal retour sur son lieu de travail. Alors que Ciotti se réinstalle au siège, le parti cherche à légitimer son exclusion. Plus de précisions avec Joëlle Garriaud-Maylam, ancienne sénatrice représentant les Français établis hors de France (LR) et ancienne présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN.