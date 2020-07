À la rencontre d'Enki Bilal

France 24 • 23/07/2020 à 16:43

Dans ce nouveau numéro de À l'Affiche, nous vous emmenons à Landerneau, en Bretagne, retrouver Enki Bilal. Dessinateur de BD mais aussi photographe, peintre et réalisateur, il expose une large panoplie de ses œuvres au Fonds Hélène et Édouard Leclerc. Nous irons aussi sur l'île de Porquerolles. La fondation Carmignac y présente le travail des lauréats de son prix de photojournalisme des dix dernières années. Nous finirons par un clin d'œil à l'artiste Ben qui, à 85 ans, saisit toujours l'air du temps en quelques phrases, et par l'hommage de la Cinémathèque de Paris à Louis de Funès.