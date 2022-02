À la découverte du Jura, un territoire sauvage au patrimoine bien gardé

information fournie par France 24 • 25/02/2022 à 16:48

C’est un pays de combes et de crêtes, un paradis pour les skieurs de fond et les amateurs de grand blanc : le Jura. Certains viennent de loin pour tenter la grande traversée, une randonnée de plus de 100 km de refuge en refuge. Le point de départ, Mouthes, est le plus froid village de France. Des producteurs de comté aux horlogers en passant par les fabricants de tavaillons – ces piles de bois qui protègent les maisons du froid –, tous entretiennent un patrimoine bien gardé.