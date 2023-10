"À l'Affiche Planète Afro" : "Visibles", 40 portraits de figures noires de l'histoire de France

information fournie par France 24 • 09/10/2023 à 16:40

Saviez-vous que le second personnage de l’État français dans les années 1950 était noir ? Que l’un des auteurs français les plus connus, Alexandre Dumas, était noir ? Le livre "Visibles" a été édité pour combler ces lacunes. Illustré par Aurélia Durand, il dresse 40 portraits de figures majeures de l’histoire de France, souvent oubliées du roman national. Les auteurs Binkady-Emmanuel Hié et Léo Kloeckner sont les invités de ce numéro de "À l'Affiche Planète Afro" présenté par Fatimata Wane.