"À l'Affiche Planète Afro" : Claudy Siar reçoit les chanteuses Jocelyne Béroard et Charlotte Dipanda

information fournie par France 24 • 14/11/2022 à 17:00

Dans l’actualité culturelle panafricaine cette semaine, deux icônes majeures de la musique populaire : Jocelyne Béroard et Charlotte Dipanda. La chanteuse du mythique groupe antillais Kassav’ est de retour sur scène : elle sera en concert les 18 et 19 novembre à Paris. Quant à Charlotte Dipanda, elle enchaîne les collaborations et était notamment sur scène au Stade des martyrs de Kinshasa pour le concert de Fally Ipupa. Également au menu, les 10 finalistes du Prix Découvertes RFI, qui sera décerné le 16 novembre.