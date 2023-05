À l'Affiche Planète Afro : Baaba Maal, 40 ans d'une carrière éclectique et engagée

information fournie par France 24 • 29/05/2023 à 15:49

À l’Affiche reçoit Baaba Maal, légende de la musique sénégalaise et africaine. Son œuvre colossale est éclectique, composée de tubes, de collaborations internationales, et qui voyage même jusqu’aux studios de Hollywood, où Baaba Maal a participé à la bande originale du film "Black Panther". Fatimata Wane l'a rencontré lors du festival Femua à Abidjan, dont la thématique cette année est l’autosuffisance alimentaire et l’agriculture durable. Un sujet qui touche particulièrement l’artiste sénégalais.