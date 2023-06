information fournie par France 24 • 05/06/2023 à 17:47

Il est l’héritier des grands noms du Congo musical. À l’international, il est devenu le plus célèbre chanteur et musicien du pays. Roga Roga est à l’affiche de la Planète Afro ! Avec lui, nous parlons du retour du FESPAM, sous le signe de la rumba... Mr Leo est également dans Planète Afro ! L'artiste camerounais, connu pour son titre "E Go Better", est de retour avec le single "Ayélé".