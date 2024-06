"A l'Affiche Planète Afro" avec la chanteuse Saandia et l'autrice et dessinatrice Lou Lubie

information fournie par France 24 • 24/06/2024 à 15:24

Saandia est une chanteuse, autrice, compositrice d’origine comorienne, et la sœur de la chanteuse Imany. Elle nous présente son tout premier album "What If…", un album pop-soul avec des inspirations de Lauryn Hill et d'Amy Winehouse. À ses côtés, nous recevons l’autrice et illustratrice réunionnaise, Lou Lubie de renommée mondiale pour ses créations autour des thèmes de société. Elle s’attaque cette fois-ci, aux cheveux crépus dans "Racines", un roman graphique à la fois drôle, philosophique, intime, universel, historique et sociologique.