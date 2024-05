À l'Affiche à Cannes : Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni, duo mère-fille sur le tapis rouge

information fournie par France 24 • 22/05/2024 à 19:50

Aujourd'hui dans "À l'Affiche à Cannes", Catherine Deneuve, qui a monté les marches du tapis rouge aux côtés de sa fille Chiara Mastroianni. Mère et fille sont réunies pour le film "Marcello mio" de Christophe Honoré, en lice pour la Palme d’or. Un film intime presque familial, pour raconter le compagnon et le père qu’était Marcello Mastroianni. Un bel hommage à l’acteur italien inoubliable dans "La Dolce Vita" de Fellini et décédé en 1996. Également au programme de cette émission, une rencontre avec l'actrice Hafsia Herzi pour le film "La prisonnière de Bordeaux" et le film "Ernest Cole, lost and found" du réalisateur haïtien Raoul Peck.