À Jérusalem-Est, les destructions de maisons palestiniennes se multiplient

information fournie par France 24 • 26/05/2025 à 06:49

Journée sous haute tension au Proche-Orient. Des centaines de policiers sont mobilisés lundi 26 mai pour assurer la sécurité à Jérusalem à l'occasion de la "Journée du Jérusalem", qui commémore la conquête de la ville sainte par Israël en 1967. Elle est l’occasion, pour les nationalistes israéliens, de réaffirmer leur mainmise sur la ville au moment où les violences contre les Palestiniens se multiplient à Jéruslam-Est. Depuis le 7 octobre 2023, cette partie de la ville - qui devait théoriquement revenir aux Palestiniens - est de plus en plus grignotée par la colonisation et la destruction de maisons de familles palestiniennes s’accélère. En 2024, selon les chiffres de l’ONU, 1617 bâtisses ont été détruites contre 1175 l’année précédente. Amira Souilem, Claire Duhamel et Mohammad Natsheh se sont rendus à Silwan, en bordure de la vieille ville de Jérusalem, à la rencontre d’une famille palestinienne dont la maison va être détruite dans les jours à venir.