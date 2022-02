À fleur de peau, Soumeya livre un rap explosif et poétique

information fournie par France 24 • 21/02/2022 à 16:23

La rappeuse Soumeya est l'invitée de France 24. Elle a toujours baigné dans le rap, en écoutant la même musique que ses grands frères, ou en commençant à chanter dès 13 ans. En 2018, la jeune Marseillaise met un pied dans la cour des grands avec l'émission "Rentre dans le Cercle", aux côtés de La Fouine. Son rap, plein de colère et d'engagement, lui sert d’exutoire. Soumeya y livre ses blessures personnelles et partage ses révoltes. Elle y parle de sa vie, de politique et de féminisme, jongle entre allitérations et références culturelles, de Marie Curie à Coluche, en passant par Jean-Paul Sartre.