"A bas la mauvaise République" : L'exécutif accuse Jean-Luc Mélenchon d'attiser la violence

information fournie par France 24 • 04/05/2023 à 18:33

Le gouvernement et les Insoumis se renvoient la responsabilité des violences du 1er mai. Gérald Darmanin accuse le leader des Insoumis "d'exciter une partie de la population". Dans le même temps, le chef de l’état semble imperturbable et poursuit ses déplacements en France pour avancer sur l'après-retraites et tenter de répondre aux préoccupations du quotidien des Français. Il annonçait aujourd'hui sa reforme du lycée professionnel.