information fournie par France 24 • 04/06/2024 à 10:17

Il y a 80 ans, le 6 juin 1944, trois pays envoyaient le gros de leurs troupes débarquer en Normandie : les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada. Dans ce reportage, Claire Paccalin et Florence Gaillard regardent comment les forces britanniques, qui avaient déjà enduré cinq années de guerre avant le Jour-J, ont fait preuve d'un courage et d'un flair qui ont été cruciaux pour le succès de l'opération.