280 millions d’automobiles en Europe : une voiture plus verte et plus sûre ?

information fournie par France 24 • 11/07/2025 à 18:00

La voiture, qu’elle soit thermique ou électrique, fait beaucoup de bruit et déchaîne les passions au Parlement européen. Quelque 450 millions d’Européens pour 280 millions de voitures, soit une voiture pour deux habitants. Les citoyens de l’Union européenne carburent toujours à la route et, malgré l’interdiction du moteur thermique prévue pour 2035, huit voitures neuves sur dix vendues sur le Vieux continent ont un moteur thermique, et cet objectif est remis en cause par les défenseurs de l’automobile, et la droite européenne. La Commission européenne a d'ailleurs revu le système des amendes pour les constructeurs automobiles qui ne respectent pas cette trajectoire de baisse des émissions polluantes. Un geste dont se félicite le gouvernement français.