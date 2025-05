information fournie par France 24 • 29/05/2025 à 09:48

À la Une de la presse ce jeudi 29 mai 2005, les 20 ans du "Non" au référendum sur la Constitution européenne, dont les conséquences se mesurent encore aujourd'hui ; une enquête sur les retombées économiques locales de la politique migratoire de Donald Trump ; le combat des victimes du système massif de vols d'enfants pour l'adoption en Corée du Sud entre 1950 et 1990 et enfin, les réactions anglaises et espagnoles à la finale de la Ligue Europa Conference.