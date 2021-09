11 septembre 2001 : les ondes de choc qui ont suivi les attentats

information fournie par France 24 • 10/09/2021 à 16:45

C'était il y a vingt ans. Dans le ciel de New York, deux avions de ligne s'encastrent dans les tours du World Trade Center. À proximité immédiate de Washington, un autre avion percute le Pentagone, tandis qu'un quatrième s'écrase en Pennsylvanie. Les 19 kamikazes sont presque tous saoudiens et appartiennent à Al-Qaïda. L'Amérique est sonnée et crie vengeance. Vingt ans de "guerre à la terreur" commencent alors. France 24 revient sur l'onde de choc provoquée par les attentats du 11 septembre 2001.