100% ETF : le tour du monde des ETF

information fournie par Boursorama • 14/02/2023 à 16:51

100% ETF, deux fois par mois avec Ishares, le magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF.

Au programme, l'explication de notre terme clé pour l'investissement en general et l'investissement en ETF en particulier. Dans ce numéro, on évoque "l'horizon de placement", et on va en profiter pour redire à quel point c'est important de bien le connaitre.

Dans l'entretien, Arnaud Gihan, directeur iShares France nous sert de guide pour faire le tour du monde des ETF.

Découvrez les produits Boursorama Banque Boursomarkets, des milliers de façon d'investir sans frais de courtage Boursomarkets offre aux clients Boursorama Banque un accès à plus de 40.000 produits issus des principales classes d'actifs (Turbos, Warrants, Certificats, ETF, et OPC), à 0 € de frais de courtage. Je découvre l'offre



Les valeurs mobilières présentent un risque de perte totale en capital. Tout investissement doit s'envisager à moyen long terme.

Vidéo sponsorisée.