TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Best Buy, Chevron, SoundHound AI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Best Buy, Chevron et SoundHound AI.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : BTIG passe de "acheter" à "neutre

* AIG AIG.N : J.P.Morgan augmente le prix cible de 91 $ à 95 $

* Air Products and Chemicals, Inc. APD.N : Wells Fargo relève le prix cible de 320 $ à 345 $

* Albemarle Corp. ALB.N : Wells Fargo relève le prix cible de 60 à 75 dollars

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : J.P.Morgan réduit le prix cible à 95$ de 104

* Allstate Corp ALL.N : J.P.Morgan augmente l'objectif de cours à 232 $ contre 222 $ auparavant

* Ally Financial Inc ALLY.N : BTIG augmente le prix cible de vente à neutre

* Ally Financial Inc ALLY.N : RBC relève le cours cible de 40 à 45 dollars

* American Axle & Manufacturing Holdings Inc AXL.N : UBS relève le PT à 7$ de 4,5

* American Axle & Manufacturing Holdings Inc AXL.N : UBS relève le cours de l'action de neutre à achat

* American Express Co AXP.N : RBC augmente le prix cible à 360$ de 310

* Amphenol Corp APH.N : UBS relève le cours cible de 106 à 115 dollars

* Apa Corp (Us) APA.O : UBS relève l'objectif de cours à 19$ contre 18

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 220 $ contre 195 $ auparavant

* Ares Management Corp ARES.N : Citizens relève le cours cible de 185 à 195 dollars

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : J.P.Morgan relève le cours cible à 43 $ contre 41 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 75$ contre 82

* Best Buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* BlackRock Inc BLK.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 1210 $ contre 1220 $ auparavant

* Blackstone BX.N : Citizens augmente le prix cible à 180 $ contre 165 $

* Block Inc XYZ.N : TD Cowen relève le cours cible de 69 $ à 85 $

* Bloom Energy Corp BE.N : Mizuho relève le cours cible de 26 $ à 31 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Oppenheimer relève le cours cible de 25 à 26 dollars

cible de 25 à 26 dollars

* Boeing BA.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 282 $ contre 249 $ auparavant

* Boeing BA.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 270 $ contre 220 $ auparavant

* Boeing BA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 260$ contre 250

l'objectif de cours à 260$ contre 250

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Truist Securities relève le prix cible à 5 630,00 $ contre 4 720,00 $

* BorgWarner Inc BWA.N : UBS augmente le prix cible à 38$ de 35

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : J.P.Morgan relève le cours cible à 39 $ contre 35 $ auparavant

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : BTIG relève le PT de neutre à achat

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC augmente le prix cible de 52 $ à 65 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 63 à 68 dollars

* Bxp Inc BXP.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 82 $ contre 86 $

* California Resources Corp CRC.N : UBS relève le cours cible à 58 $ contre 51 $

* Campbell's Co CPB.O : Barclays ramène le cours cible de 35 à 30 dollars

* Capital One Financial Corp COF.N : RBC augmente le cours cible de 190 $ à 240 $

* Caris Life Sciences CAI.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat; PO 31

* Caris Life Sciences CAI.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT $34

* Caris Life Sciences Inc CAI.O : TD Cowen initie une couverture avec une cote d'achat; PT 32

* Carlyle Group Inc CG.O : Citizens augmente le prix cible de 58 $ à 70 $

* Carlyle Group Inc CG.O : TD Cowen augmente le prix cible de 66 $ à 75 $

* Carrier Global Corp CARR.N : Citigroup relève le cours cible à 89 $ contre 82 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 432 $ contre 304 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Jefferies relève l'objectif de cours à 233 dollars contre 217 dollars

* Celanese Corporation CE.N : Wells Fargo relève le cours cible à 72 $ contre 66 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 50 à 55 dollars

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 100 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Citizens relève le cours cible de 94 $ à 106 $

* Charter Communications, Inc. CHTR.O : Barclays relève le cours cible à 341 $ contre 320 $

* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies augmente le prix cible de 176 à 178 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies relève le cours cible de 104 à 109 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies relève le cours cible à 313 $ contre 288 $

* Cognex Corp CGNX.O : Citigroup relève le cours cible de 30 à 37 dollars

* Coinbase Global COIN.O : Oppenheimer relève le cours cible à 417 $ contre 395 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Citizens relève le cours cible à 440 $, contre 400 $ auparavant

* Coreweave Inc CRWV.O : Melius Research relève le cours cible à 110

* Cracker Barrel Old Country Store Inc CBRL.O : UBS relève le cours cible de 60 à 69 dollars

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley augmente le PT à 495$ de 490

* Cummins CMI.N : J.P.Morgan relève le prix cible de 320 à 375 dollars

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 568 $ contre 525 $

* Dana Inc DAN.N : UBS augmente le prix cible de 22 $ à 23 $

* Dave Inc DAVE.O : Citizens relève le cours cible de 200 $ à 260 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Jefferies relève le cours cible à 62 $ contre 56 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : TD Cowen augmente le prix cible de 55 $ à 66 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies relève le prix cible de 31 à 33 dollars

* Disney DIS.N : Moffettnathanson relève le cours cible de 10 $ à 140 $

* Doordash DASH.O : Roth MKM relève le cours cible à 225

* Dover Corp DOV.N : Citigroup relève le cours cible de 202 $ à 226 $

* DR Horton Inc DHI.N : Citigroup relève le cours cible à 145 $, contre 137 $ auparavant

* Ducommun Inc DCO.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 101 $ contre 91 $ auparavant

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies réduit le prix cible à 133 $ contre 138 $ auparavant

* Dupont De Nemours Inc DD.N : Wells Fargo relève le cours cible à 90 $ contre 81 $

* Electronic Arts EA.O : Moffettnathanson ramène le cours cible à 158 $, contre 163 $ auparavant

* Elevance Health Inc ELV.N : UBS réduit le prix cible à 484 $ contre 555 $

* Emerson EMR.N : Citigroup relève le cours cible à 165 $ contre 146 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Mizuho abaisse le cours cible à 50 $ contre 53 $

* Esab Corp ESAB.N : J.P.Morgan augmente le prix cible à 137 $ contre 132 $

* Evercore Inc EVR.N : Citizens réduit l'objectif de performance du marché de "market outperform" à "market perform

perform

* Evercore Inc EVR.N : KBW augmente le prix cible de 257 $ à 365 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 134 $ contre 139 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève le cours cible de 134 à 138 dollars

* First Solar Inc FSLR.O : Mizuho relève le cours cible de 275 à 278 dollars

* Fiserv Inc FI.N : TD Cowen ramène le cours cible à 215 $, contre 233 $ auparavant

* Flowserve Corp FLS.N : Citigroup augmente le prix cible de 58 $ à 65 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Mizuho réduit le cours à neutre à partir de surperformant

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Mizuho augmente le prix cible de 6 $ à 10 $

* Ford Motor Co F.N : UBS relève l'objectif de cours à 11$ contre 9

* Fortinet Inc FTNT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 110 $ contre 103 $

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : Citigroup relève le PT à 29 $ contre 22 $

* GE Aerospace GE.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 296 $ contre 227 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Citigroup relève le prix cible de 354 $ à 544 $

* Gen Digital Inc. GEN.O : Barclays relève le prix cible de 30 à 32 dollars

* General Dynamics Corp GD.N : Bernstein relève le cours cible de 295 à 314 dollars

* General Dynamics Corp GD.N : Citigroup relève le cours cible de 330 à 348 dollars

* General Motors Co GM.N : UBS relève le cours cible de 50 à 56 dollars

* Gentex Corp GNTX.O : UBS relève le cours cible de 21 $ à 23 $

* Goldman Sachs GS.N : Citizens passe de "market outperform" à "market perform

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : J.P.Morgan relève l'objectif de cours de 98 $ à 101 $

* Hagerty Inc HGTY.N : J.P.Morgan relève l'objectif de cours de 10 à 11 dollars

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : J.P.Morgan augmente le prix cible de 129 $ à 140 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : J.P.Morgan relève l'objectif de cours de 115 à 127 dollars

* Hess HES.N : Jefferies relève le prix cible de 143 à 149 dollars

* Hii HII.N : Bernstein relève le cours cible de 257 $ à 295 $

* Hillman Solutions Corp HLMN.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; PT $9.5

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Barclays augmente le prix cible de 43 $ à 51 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies relève le prix cible de 456 $ à 460 $

* Honeywell HON.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 275 $ contre 250 $ auparavant

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW relève l'objectif de cours à 232 $ contre 185 $ auparavant

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Hubspot Inc HUBS.N : Stifel réduit le prix cible de 750 $ à 700 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 172 $ contre 131 $ auparavant

* Hyatt Hotels Corp H.N : Deutsche Bank relève le prix cible de "hold" à "buy"

* Idex Corp IEX.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 216 $ contre 208 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Citigroup relève le prix cible de 254 $ à 265 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : J.P.Morgan relève le prix cible de 260 à 275 dollars

* Ingevity Corp. NGVT.N : Wells Fargo relève le cours cible de 38 à 48 dollars

* Innoviva Inc INVA.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat; PT 40 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners réduit le PT à 149 $ de 176 $

* Intapp Inc INTA.O : Barclays réduit le prix cible à 44 $ de 60

* Intel Corp INTC.O : UBS augmente le prix cible à 25 $ contre 21 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies relève le cours cible de 178 à 209 dollars

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Leerink Partners relève le PT à 587 $ contre 539 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Mizuho réduit le prix cible de 43 $ à 35 $

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Barclays réduit le prix cible de 49 $ à 43 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : J.P.Morgan augmente le prix cible de 400 $ à 440 $

* KKR KKR.N : Citizens réduit son objectif de surperformance à performance de marché

* Kraft Heinz KHC.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 27 à 29 dollars

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 286 $ contre 273 $ auparavant

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 300 $, contre 280 $ auparavant

* Lam Research LRCX.O : Mizuho relève le cours cible de 100 à 115 dollars

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 60$ contre 75

* Lazard Inc LAZ.N : Citizens augmente le prix cible à 60 $ contre 55 $

* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève l'objectif de cours de 46 à 57 dollars

* Lear Corp LEA.N : UBS relève l'objectif de cours à 116 $ contre 95 $ auparavant

* Leidos LDOS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 190 $ contre 186 $

* Lennar Corp LEN.N : Citigroup réduit le prix cible à 116 $ contre 117 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 24$ contre 20

* Levi Strauss & Co LEVI.N : TD Cowen relève le cours cible à 22 $, contre 17 $ auparavant

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Bernstein relève le cours cible à 551 $ contre 540 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 275 à 280 dollars

* Manhattan Associates MANH.O : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de sous-pondération; PT 190

* Manpowergroup Inc MAN.N : UBS relève le cours cible à 45 $, contre 42 $ auparavant

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 213 $ contre 180 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : J.P.Morgan relève l'objectif de cours à 248 $ contre 236 $ auparavant

* Mastercard MA.N : Seaport Research Partners relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Microsoft MSFT.O : Melius Research relève le cours cible de 520 à 595 dollars

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : BMO ramène le cours cible de 167 $ à 153 $

* Middleby Corp MIDD.O : J.P.Morgan augmente le prix cible de 125 $ à 145 $

* Mink Therapeutics Inc INKT.O : William Blair abaisse la note à "market perform

* MKS Inc MKSI.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 105 à 118 dollars

* Moelis & Co MC.N : KBW relève l'objectif de cours à 89 $ contre 69 $ auparavant

* Montrose Environmental Group Inc MEG.N : J.P.Morgan relève le prix cible à 25 $ contre 18 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies relève le prix cible de 75 à 86 dollars

* Nextracker Inc NXT.O : Mizuho réduit le prix cible de 67 $ à 65 $

* Nextracker Inc NXT.O : Mizuho réduit le prix cible de surperformance à neutre

* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein augmente le prix cible de 531 $ à 586 $

* Nurix Therapeutics, Inc. NRIX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 36 $ à 34 $

* Omega Healthcare Investors, Inc. OHI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 38 $ à 41 $

* One Group Hospitality STKS.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note neutre; PT 6 $

* Oracle Corp ORCL.N : Melius Research relève le cours cible à 270 $ contre 230 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandle réduit le prix cible de 18 $ à 14 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Oshkosh Corp OSK.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 126 $ contre 109 $ auparavant

* Oshkosh Corp OSK.N : J.P.Morgan relève l'objectif de cours de 106 à 122 dollars

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note de maintien; PT 109

* P10 Inc PX.N : Oppenheimer relève le cours cible à 21 $ contre 20 $

* Paccar Inc PCAR.O : J.P.Morgan relève l'objectif de cours à 95 $ contre 90 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 831 $ contre 709 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Raymond James relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

partir de "market perform

* PayPal PYPL.O : Seaport Research Partners relève l'objectif de cours de vente à neutre

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW passe de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW augmente le prix cible de 22 $ à 23 $

* Philip Morris International Inc PM.N : UBS relève l'objectif de cours de 170 à 181 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève le cours cible de 110 à 134 dollars

* Phinia Inc PHIN.N : UBS relève le cours cible de 48 à 52 dollars

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève le cours cible de 161 $ à 196 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 82 $ contre 72 $ auparavant

* Prog Holdings Inc PRG.N : BTIG passe de neutre à vente

* Progressive Corp PGR.N : J.P.Morgan augmente le prix cible de 287 $ à 301 $

* Provident Financial Holdings PROV.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre; PT 16,5

* PTC Inc. PTC.O : Barclays augmente le prix cible de 175 $ à 203 $

* Pultegroup Inc PHM.N : Citigroup augmente le prix cible de 114 $ à 128 $

* Radian Group Inc RDN.N : UBS augmente le prix cible à 38 $ contre 36 $

* Ralliant RAL.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note neutre

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Citizens relève le prix cible à 180 $, contre 175 $ auparavant

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Citizens relève son objectif de cours à 125$ contre 70

* Roblox Corp (Pre-Reincorporation) RBLX.N : Moffettnathanson relève le prix cible à 47 $ contre 44 $

* Roblox Corp (Pré-Reincorporation) RBLX.N : TD Cowen augmente le PT à 54$ de 40

* Rocket Lab USA Inc RKLB.O : Citigroup augmente le prix cible de 33 $ à 50 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Citigroup relève le prix cible à 392 $ contre 371 $

* Rtx Corp RTX.N : Citigroup relève le prix cible de 148 à 182 dollars

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : J.P.Morgan relève l'objectif de cours de 56 $ à 65 $

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 80 $ contre 75 $ auparavant

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : UBS relève l'objectif de cours à 41 $ contre 34 $ auparavant

* Serina Therapeutics SER.A : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat; PT 15 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Bernstein réduit le prix cible de 45 $ à 42 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 75 $ à 71 $

* Slide Insurance Holdings SLDE.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération; PT 25 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Citizens réduit sa notation de "market outperform" à "market perform"

* Soundhound Ai Inc SOUN.O : Piper Sandler abaisse la note de neutre à surpondérer

* SPS Commerce Inc SPSC.O : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de surpondération; PT 180

* Starbucks SBUX.O : Citigroup augmente le prix cible de 95 $ à 100 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : Oppenheimer relève le prix cible de 74 $ à 81 $

* Stifel Financial Corp SF.N : Citizens relève le cours cible de 120 $ à 130 $

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies relève le cours cible de 102 à 111 dollars

* Suncor Energy Inc SU.TO : Jefferies augmente le prix cible à 53 $CAN de 48 $CAN

* Sunrun Inc RUN.O : Mizuho augmente le prix cible à 21$ de 13

* Symbotic Inc SYM.O : Citigroup augmente le prix cible de 29 $ à 60 $

* Synchrony Financial SYF.N : BTIG augmente le prix cible de neutre à achat

* Synchrony Financial SYF.N : RBC relève l'objectif de cours de 56 $ à 75 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Moffettnathanson relève le prix cible de 187 à 196 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Leerink Partners abaisse le PT de 48 $ à 38 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays augmente le prix cible à 39 $ contre 33 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : UBS augmente le prix cible de 245 à 255 $

* the Carlyle Group Inc CG.O : Barclays relève le cours cible de 64 $ à 66 $

* the Coca-Cola Company KO.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 80 $ contre 81 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : HSBC réduit le prix cible à 540 $ contre 560 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Citigroup augmente le prix cible à 134 $ de 116 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : Citigroup augmente le prix cible à 1795 $ de 1635 $

* Travelers TRV.N : J.P.Morgan relève le prix cible à 289 $ contre 271 $

* Tripadvisor (avant la réincorporation) TRIP.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre; PO 19

PO 19

* Tvardi Therapeutics TVRD.O : Raymond James initie la couverture avec une note de surperformance; PT 62

* Twfg Inc TWFG.O : J.P.Morgan relève le prix cible de 34 $ à 35 $

* Twilio Inc TWLO.N : Piper Sandler relève le cours cible à 140 $, contre 121 $ auparavant

* Uber UBER.N : Needham relève le cours cible de 100 à 109 dollars

* Uber UBER.N : Roth MKM relève le prix cible à 110

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 65,00 $ à 55,00 $

* United Rentals Inc URI.N : Bernstein augmente le prix cible à 856 $ de 666 $

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Morgan Stanley réduit le PT à 342,00 $ de 374,00 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies augmente le prix cible à 186 $ de 154 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays relève l'objectif de cours à 60 $ contre 54 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 149 $ contre 130 $ auparavant

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 66 $ contre 61 $ auparavant

* Visteon Corp VC.O : UBS relève le cours cible à 142 $, contre 85 $ auparavant

* Visteon Corp VC.O : UBS relève le prix cible de neutre à achat

* Vornado Realty Trust VNO.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 48 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 42 $ à 45 $

* Wabtec Corp WAB.N : J.P.Morgan augmente le prix cible de 194 $ à 220 $

* Westlake Corp WLK.N : Wells Fargo relève le cours cible de 76 à 90 dollars

* WEX Inc WEX.N : Jefferies relève le cours cible à 160 $, contre 135 $ auparavant

* Wk Kellogg KLG.N : Barclays relève le cours cible de 16 à 23 dollars

* WK Kellogg KLG.N : TD Cowen relève le cours de l'action de "vendre" à "conserver"; augmente le prix cible de 14 $ à 23 $

$ à 23 $

* Xylem Inc XYL.N : Citigroup augmente le prix cible de 137 $ à 152 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup relève le cours cible de 280 à 342 dollars