27/10/2025 à 13:05

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Berkshire Hathaway, Comfort Systems, Tesla

Traduction automatisée par Reuters

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Berkshire Hathaway, Comfort Systems et Tesla.

FAITS MARQUANTS

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW passe de "market perform" à "underperform"

* CACI International Inc CACI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 645$ contre 575

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 810 $ à 1200 $

* Honeywell HON.O : RBC relève l'objectif de cours à "surperformer" à partir de "sector

perform"

* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours de 300 $ à 420 $

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adverum Biotechnologies Inc ADVM.O : Truist Securities passe de "acheter" à

"conserver"

* Alaska Air Group Inc ALK.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 65$

contre 68

* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 260 à 300 dollars

* Ameren Corp AEE.N : Mizuho relève le cours cible à 114 $ contre 108 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT

90 $

* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan augmente le prix cible de 280,00 $ à 290,00 $

* Arteris Inc AIP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 15 $ contre 11 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Raymond James augmente l'objectif de cours à 30$

contre 29

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen réduit le cours cible de 46 $

à 44 $

* Avepoint Inc AVPT.O : Baird initie une couverture avec une note neutre; prix cible de

17 $

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : Bernstein passe de "surperform" à "market perform"

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : Bernstein passe de "surperformance" à

"performance de marché

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : Bernstein augmente le prix cible de 52 $ à 72

$

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 52 $ à 72 $

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : Citigroup réduit le prix cible de 75 $ à 72 $

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : H.C. Wainwright abaisse la note à neutre et le

prix cible à 72 $

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : Needham passe d'une note d'achat à une note de

maintien

* Avidity Biosciences Inc RNA.O : Raymond James abaisse la note de "strong buy"

à "market perform"

* Baker Hughes Co BKR.O : HSBC relève l'objectif de cours de 54 à 56 dollars

* Baker Hughes Co BKR.O : Stifel relève le prix cible à 52 $ contre 50 $

auparavant

* Baker Hughes Co BKR.O : TD Cowen relève le cours cible à 57 $, contre 54 $ auparavant

* Baker Hughes Co BKR.O : Barclays relève le prix cible de 53 à 55 dollars

* Bank of America BAC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 60 à 62 dollars

* Bankwell Financial Group Inc BWFG.O : KBW relève l'objectif de cours de 48 à 53 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 33 $,

contre 44 $ auparavant

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit le prix cible à 700 000 $ contre 735 000 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit l'objectif de cours de "market perform" à

"underperform"

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Truist Securities augmente le prix cible de 5630

$ à 5750 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies réduit le prix cible à 100 $ contre

120 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 90 $ contre

122 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Truist Securities réduit l'objectif

de cours à 90 $ contre 110 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies augmente le prix cible de 225 $ à 245 $

* Brandywine Realty Trust BDN.N : Citigroup réduit le prix cible de 3,5 $ à 3,2

$

* Bunge BG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 83 $ à 95 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 315 $

contre 330 $

* CACI International Inc CACI.N : JP Morgan augmente le prix cible de 575 $ à 645 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies relève le cours cible à 190 $, contre 184 $

auparavant

* Centerpoint Energy CNP.N : Jefferies relève le cours cible de 45 $ à 46 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 30$ contre 28

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 810 $ à

1200 $

* Community Health Systems Inc CYH.N : Truist Securities relève l'objectif de

cours de 3,25 à 4,5 dollars

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Baird initie avec une note de surperformance; cible 215

* Constellation Energy Corp CEG.O : Mizuho relève le prix cible de 335 $ à 390 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève l'objectif de cours à 82 $ contre 76 $

* Deckers Outdoor Corp DECK.N : Barclays réduit le prix cible à 113 $ contre 141 $

* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : Barclays augmente le prix cible de 141 $ à 161 $

* Dime Community Bancshares Inc DCOM.O : KBW ramène l'objectif de cours à 34 $ contre 37

$

* Dow DOW.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 26 $ contre 22 $

* Doximity Inc DOCS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de

neutre à achat

* Doximity Inc DOCS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 82 $

contre 75 $ auparavant

* Draftkings Inc DKNG.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 51 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Mizuho augmente l'objectif de cours à 140 $ contre

132 $

* Ecolab Inc ECL.N : Wells Fargo relève le cours cible à 270 $ contre 260 $

* Elevance Health ELV.N : Bernstein réduit le prix cible de 420 à 412 dollars

* Entergy ETR.N : Mizuho relève le cours cible à 104 $, contre 97 $ auparavant

* Estée Lauder EL.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : D.A.Davidson réduit le prix cible à 124 $ de 130 $

* Evergy Inc EVRG.O : Mizuho augmente le prix cible à 86 $ contre 77 $

* Eversource Energy ES.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 81 $ contre 72 $

auparavant

* Exagen Inc XGN.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 11 $ à 15 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Truist Securities relève le cours cible à 210 $

contre 168 $

* Fate Therapeutics Inc FATE.O : Wedbush relève sa note de neutre à surperformer

* Fate Therapeutics Inc FATE.O : Wedbush relève le prix cible de 5 $ à 7 $

* Fermi America Llc FRMI.O : Mizuho initie une couverture avec une note de

surperformance; objectif 27

* Fermi Inc FRMI.O : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 37

* Fermi Inc FRMI.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat;

objectif de prix 29

* First Bancorp FBP.N : KBW réduit son objectif de cours à 24 $, contre 26 $ auparavant

* First Bancorp FBP.N : KBW ramène la note de "market perform" à "outperform

* First Bancorp FBP.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours de 25 à 24

dollars

* First Bancorp FBP.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 25

$ auparavant

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Citigroup réduit le prix cible de 2250 $ à

2000 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 27 à 28 dollars

* First Hawaiian, Inc. FHB.O : Barclays relève le prix cible de 25 à 26 dollars

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Wells Fargo relève l'objectif de

cours à 57 $ contre 53 $

* First Western Financial Inc MYFW.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours

à 22,5 $ contre 24 $

* Firstservice Corp FSV.O : Stifel réduit le prix cible à 215 $ contre 230 $

* Flagstar Financial Inc FLG.N : JP Morgan augmente le prix cible à 14$ de 12,5

* Flagstar Financial Inc FLG.N : Truist Securities relève le prix cible de 13,5

$ à 13 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 339 $

contre 356 $

* Ford F.N : Citigroup augmente le prix cible à 13,5 $ contre 11 $

* Ford Motor F.N : Barclays relève le cours cible de 11 à 12 dollars

* GE Aerospace GE.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 365 $

contre 310 $

* GE Aerospace GE.N : Jefferies augmente l'objectif de prix à 365 $ de 350

* GE Aerospace GE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 325 $, contre 275 $

auparavant

* General Dynamics GD.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 404

dollars, contre 400 dollars auparavant

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève le cours cible de 335 à 360 dollars

* General Dynamics Corp GD.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 360 à 385

dollars

* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen relève le cours cible de 360 à 370 dollars

* Gentex Corp GNTX.O : JP Morgan réduit le prix cible de 32,00 $ à 29,00 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Wells Fargo augmente le prix à surpondérer de égal à

égal

* Glaukos Corp GKOS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 92 $ à 120 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de "buy" à "hold"

* Halliburton Co HAL.N : Jefferies relève le cours cible de 30 à 32 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 420 à

500 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à

470,00 dollars contre 465,00 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Mizuho augmente le prix cible à 505 $ à partir de

475 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 425 $

contre 400 $ auparavant

* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC relève le cours cible de 449 à 482 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Stephens relève le cours cible de 450 à 500 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen relève le cours cible de 380 à 490 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Truist Securities augmente le prix cible à 495 $ de

460 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Barclays augmente le prix cible à 494 $ de 445 $

* Hexcel Corp HXL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 65 à 70 dollars

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève le cours cible à 322 $, contre 312 $

auparavant

* Honeywell HON.O : RBC relève le cours cible à 253 $, contre 235 $ auparavant

* Honeywell HON.O : RBC relève le cours à surperformer de "sector perform" à "sector

perform"

* Howard Hughes HHH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT

96 $ vs 80 $

* Idacorp Inc IDA.N : Mizuho augmente le prix cible à 144 $ contre 129 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 271 $

contre 270 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Truist Securities réduit le prix cible à 275 $

contre 298 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 245 $

contre 250 $

* Illinois Tool Works Inc. ITW.N : Barclays relève le prix cible de 243 à 244 dollars

* Insmed Inc INSM.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 187 $

contre 142 $

* Intel Corp. INTC.O : Barclays relève l'objectif de cours à 35 $ contre 25 $ auparavant

* Interdigital Inc IDCC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 450 $ contre 340

* Interdigital Inc IDCC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Kenvue Inc KVUE.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 23$ contre 25

* Keysight Technologies KEYS.N : Jefferies maintient la note à "hold" contre "buy"; PT

180 $ contre 181 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible à 454 $ contre 489 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Truist Securities réduit l'objectif de prix

à 510 $ contre 560 $

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 85 $ contre

102 $

* Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 20$

de 10

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 60 à 65 dollars

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Jefferies relève le prix cible de 65 $ à 85 $

* Life Time Group Holdings LTH.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer

de égal à égal

* Life Time Group Holdings LTH.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à

39 $, contre 34 $ auparavant

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 500 $ contre 460 $

* Mattel Inc MAT.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 25 à 23 dollars

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Truist Securities augmente le prix cible à 555 $ contre

436 $

* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : KBW réduit le cours cible à 90 $ contre 95 $

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève le cours cible de 240 à 275

dollars

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : KBW relève l'objectif de cours à 37 $ contre 34 $

* Midwestone Financial Group Inc (Iowa) MOFG.O : KBW relève l'objectif de cours à 50 $,

contre 37 $ auparavant

* Mister Car Wash Inc MCW.O : Stephens relève l'objectif de cours à surpondérer

(equal-weight)

* Mister Car Wash Inc MCW.O : Stephens réduit le prix cible de 7,5 $ à 6,25 $

* Mohawk Industries Inc. MHK.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 122 $, contre 125

$ auparavant

* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Jefferies relève le prix cible de 104 à 109

dollars

* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Jefferies relève le cours cible de 6,50 $ à 13 $

* Neptune Insurance Holdings NP.N : JP Morgan initie avec une note neutre; PT 25,00

* Neptune Insurance Holdings NP.N : Piper Sandler initie avec une note de surpondération;

PT $33

* Neptune Insurance Holdings NP.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat;

PT 32

* Neptune Insurance Holdings NP.N : BMO initie une couverture avec la note

"market perform"; PT 25

* Neptune Insurance Holdings NP.N : Deutsche Bank initie la couverture avec une

note d'achat; objectif 29

* Neptune Insurance Holdings NP.N : Mizuho initie avec une note de

sous-performance; objectif 23

* Neptune Insurance Holdings NP.N : Raymond James initie avec une note de

surperformance; PT 30

* Netskope Inc NTSK.O : Baird initie la couverture avec une note de

surperformance; objectif de prix 27

* Nextera Energy Inc NEE.N : Mizuho relève le prix cible de 78 $ à 88 $

* Nextracker Inc. NXT.O : Barclays relève le prix cible de 92 $ à 105 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW augmente le prix cible de 135 $ à 160 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à

"outperform" à partir de "market perform

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Stephens réduit l'objectif de cours à 285 $ contre 295 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 35 à 36

dollars

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies relève le cours cible de 580 $ à 630 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 128 $ contre 112 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Stephens réduit le prix cible à 59 $ contre 60 $

* Oceanfirst Financial Corp OCFC.O : Raymond James augmente le prix cible de 21

$ à 23 $

* OFG Bancorp OFG.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 43 $ contre 48 $

* Omada Health Inc OMDA.O : JP Morgan suppose une surpondération; PT $31 vs $26

* O'Reilly Automotive Inc. ORLY.O : Barclays augmente le prix cible à 91 $ contre 86 $

* Oruka Therapeutics, Inc. ORKA.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à

40$ contre 45

* P&G PG.N : JP Morgan augmente le prix cible à 165 $ contre 163 $

* P&G PG.N : Morgan Stanley abaisse le cours cible à 175 $, contre 180 $

auparavant

* PCB Bancorp PCB.O : KBW relève le cours cible de 23,5 $ à 25 $

* Plymouth Industrial Reit, Inc. PLYM.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 22 $

contre 24 $

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan augmente le prix cible à 132 $ contre 131 $

* Prestige Consumer Healthcare Inc PBH.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 71 $

contre 75

* Procter & Gamble PG.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 175 à 176

dollars

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 114 $ à 127 $

* Prologis Inc PLD.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 139$ de 120

* Public Storage PSA.N : Wells Fargo relève le prix cible de 320 $ à 330 $

* QCR Holdings Inc QCRH.O : Raymond James relève le cours cible de 85 $ à 88 $

* Qualys Inc QLYS.O : Jefferies ramène le cours cible de 150 $ à 140 $

* Quantum-Si Inc QSI.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 1 $ à 2 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : JP Morgan relève le cours cible de 190 à 205 dollars

* Rambus Inc RMBS.O : Jefferies relève le cours cible de 75 $ à 120 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 27 à 22 dollars

* Replimune Group Inc REPL.O : H.C. Wainwright relève le cours de l'action de

neutre à achat

* Reviva Pharmaceuticals Holdings RVPH.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif à

4$ de 11

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de

40 $ à 47 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 24 à 28

dollars

* Roper Technologies Inc ROP.O : Barclays réduit le prix cible de 550 $ à 506 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le prix cible de 644 $ à 539 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le rendement du secteur de "surperformer" à

"performer"

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le prix cible de 175 $ à 181 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 175 $ à 180 $

* RTX Corp RTX.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 215 $ de

175

* RTX Corp RTX.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 165 $ à 175 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 40$ contre 42

* Sailpoint Inc SAIL.O : Baird initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif 26

* Sharkninja Inc SN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 110 $, contre 117

$ auparavant

* Silvaco Group Inc SVCO.O : Jefferies augmente le prix cible de 6 $ à 8 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 34 $ à 24 $

* Sky Harbour Group Corp SKYH.N : BTIG initie la couverture avec une note

d'achat; objectif 13

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Jefferies relève le prix cible de 9 $ à 15 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 58 $ à 54 $

* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : Wells Fargo augmente le prix cible de

38 $ à 41 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 60,50

$ contre 66 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 116 $

contre 117 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 121 $ à 118 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Stephens réduit le prix cible de 115 $ à 110 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : TD Cowen réduit le prix cible de 127 $ à 120 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies augmente le prix cible de 31 $ à 33 $

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : Raymond James réduit le prix cible à 32 $ contre 34 $

* Tapestry Inc TPR.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 135 $ de 120

* Tenable Holdings Inc TENB.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 40$ contre 44

* Terex Corp TEX.N : Raymond James relève l'objectif de cours de "market

perform" à "outperform"

* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours à 420 dollars

contre 300 dollars auparavant

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : KBW relève l'objectif de cours à 100 $ contre 98

$ auparavant

* Textron Inc TXT.N : JP Morgan réduit le cours cible à 88 $ contre 90 $ auparavant

* Thor Industries Inc THO.N : Raymond James relève l'objectif de cours de

sous-performance à performance de marché

* TJX Companies Inc TJX.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 130 à 140

dollars

* Travel + Leisure Co TNL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 82 $ contre 70 $

auparavant

* Trico Bancshares TCBK.O : KBW relève le cours cible de 46 à 50 dollars

* TXNM Energy Inc TXNM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de "buy" à "hold"

* TXNM Energy Inc TXNM.N : Jefferies augmente le prix cible de 58 $ à 61,25 $

* Union Pacific Corp UNP.N : TD Cowen réduit le prix cible de 258 $ à 257 $

* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève le cours cible de 40 à 43 dollars

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Jefferies relève le prix cible de 65 $ à 75 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan relève le prix cible de 70 à 79 dollars

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de

60 à 70 dollars

* VF Corp VFC.N : Piper Sandler relève le cours cible de 12 à 14 dollars

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 180 $ contre

196 $

* Visteon Corp. VC.O : Barclays réduit le prix cible de 135 $ à 130 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Mizuho augmente le prix cible à 125$ de 117

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Barclays relève le prix cible de 275 $ à 325 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 365 $

contre 335 $ auparavant

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen réduit le prix cible à 109 $ contre 118 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 30 $

* Whitefiber Inc WYFI.O : Needham augmente l'objectif de cours à 45$ contre 34

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 109 $ contre

118 $

* Xcel Energy XEL.O : Mizuho relève le cours cible à 87 $ contre 83 $

* Xencor Inc XNCR.O : RBC relève le cours cible de 15 à 18 dollars