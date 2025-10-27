Whirlpool devrait annoncer une baisse de son BPA et de son chiffre d'affaires en glissement annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions du fournisseur d'appareils électroménagers Whirlpool WHR.N ont augmenté de 1,3 % lundi avant la publication du rapport du troisième trimestre après la clôture du marché, les estimations des analystes impliquant une baisse en glissement annuel par rapport à une augmentation séquentielle

** Les analystes de Wall Street estiment que WHR, qui tiendra sa conférence téléphonique mardi, publiera un BPA ajusté de 1,41 $ contre 3,43 $ l'année précédente, sur un chiffre d'affaires de 3,93 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 3,99 milliards de dollars de l'année précédente, selon les données de LSEG

** Les estimations sont supérieures au BPA du T2 de 1,34 $ et au chiffre d'affaires du T2 de 3,77 milliards de dollars

** Au cours des 8 derniers trimestres, le chiffre d'affaires de WHR n'a dépassé les prévisions de Street que 4 fois, tandis que son BPA a atteint ou dépassé les prévisions 6 fois ** En juillet, les actions de Whirlpool ont chuté de plus de 13 % après avoir réduit ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et son dividende , en raison de la pression exercée par les rivaux qui augmentent leurs importations en prévision des droits de douane du président américain Donald Trump

** Les analystes de BofA, dans leur aperçu du troisième trimestre la semaine dernière, ont déclaré que l'objectif de prix de WHR était réduit par rapport à la moyenne des produits de construction, qu'ils voyaient une incertitude à court terme concernant le ralentissement de la demande discrétionnaire, des promotions plus élevées, un environnement volatile sur les marchés internationaux, mais des vents favorables potentiels provenant de la réduction de la concurrence importée en raison des droits de douane

* WHR s'est échangé pour la dernière fois à 74,26 $ contre un objectif médian de 83,56 $, selon LSEG, qui indique 12 notes d'analystes: 2 " achat ", 7 " maintien " et 3 " vente ".

** En baisse de ~35% depuis le début de l'année contre une baisse de ~4% pour l'indice S&P 400 des produits de consommation discrétionnaire .SPMDCD .