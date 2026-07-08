TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Alliant Energy, Prog Holdings, Travelers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Alliant Energy, Prog Holdings et Travelers.

POINTS FORTS

* Alliant Energy Corp LNT.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une

recommandation « Hold »

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW abaisse sa recommandation de «

surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Prog Holdings Inc PRG.N : Jefferies relève sa recommandation de « conserver » à

« acheter »

* Sempra SRE.N : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 110 $

* Travelers TRV.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en

ligne avec le marché »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Citigroup relève son objectif de cours de 24 $ à 45 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 454 $ à 469 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Barclays lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 97

dollars

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Affirm Holdings, Inc AFRM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 89 $ à 96 $

* Aflac Inc AFL.N : UBS relève son objectif de cours de 114 $ à 124 $

* AIG AIG.N : UBS relève son objectif de cours de 94 $ à 98 $

* Allegiant Travel Co ALGT.O : Barclays relance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Allegiant Travel Co ALGT.O : Barclays reprend la couverture avec un objectif de cours de 145 dollars

* Alliant Energy Corp LNT.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Alliant Energy Corp LNT.O : TD Cowen lance sa couverture avec un objectif de cours de 83 $

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 250 $ à 282 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW relève son objectif de cours de 242 $ à 255 $

* Ally Financial ALLY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 52,00 $ à 53,00 $

* American Financial Group Inc AFG.N : KBW relève son objectif de cours de 140 $ à 148 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : UBS relève son objectif de cours de 60 $ à 63 $

* American Water AWK.N : J.P.Morgan relève son objectif de cours de 138 $ à 147 $

* Amrize Ltd. AMRZ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 65 $ à 58 $

* Antero Resources Corp AR.N : J.P.Morgan abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer

»; objectif: 205 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW relève son objectif de cours de 242 $ à 261 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : UBS relève son objectif de cours de 250 $ à 291 $

* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève son objectif de cours de 270 $ à 310 $

* AT&T T.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 26 $ à 24 $

* AT&T T.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* AT&T T.N : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « sous-pondérer »

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Stifel relève son objectif de cours de 240 $ à 260 $

* Biogen Inc BIIB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 203,00 $ à 217,00 $

* BlackRock BLK.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1 144 $ à 1 105 $

* Block, Inc XYZ.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et

un objectif de cours de 100 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 242 $ à 234 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Needham abaisse son objectif de cours de 77 $ à 57 $

* Bridgebio Oncology Therapeutics Inc BBOT.O : J.P.Morgan lance la couverture du titre avec une

recommandation « surpondérer »

* Bridgebio Oncology Therapeutics Inc BBOT.O : J.P.Morgan lance la couverture avec un objectif de

cours de 27 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 85 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : UBS relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $

* Bruker Corp BRKR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 44 $ à 60 $

* Carlyle Group Inc CG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 50 $ à 47 $

* Carnival Corp CCL.N : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »;

objectif de cours: 30 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 263 $ à 259 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Stephens relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 109 $ à 119 $

* Charter Communications, Inc CHTR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 200 $ à 130 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Barclays lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 26 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Church & Dwight Co, Inc CHD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le marché »

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW relève son objectif de cours de 191 $ à 201 $

* CME Group Inc CME.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 273 $ à 270 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 92 $ à 95 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 33 $ à 30 $

* Commercial Metals Co CMC.N : Exane BNP Paribas relève sa recommandation de « neutre » à «

surperformer »

* Conagra Brands CAG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $

* Conocophillips COP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 128 $ à 115 $

* Conocophillips COP.N : UBS abaisse son objectif de cours de 155 $ à 143 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Citigroup relève son objectif de cours de 69 $ à 76 $

* Coupang Inc CPNG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Covenant Logistics Group Inc CVLG.N : Stephens reprend la couverture du titre avec une

recommandation « surpondérer »

* Covenant Logistics Group Inc CVLG.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 60

$

* Covenant Logistics Group Inc CVLG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 35 $ à 43 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 560 $ à 650 $

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Crowdstrike CRWD.O : Benchmark relève son objectif de cours de 195 $ à 230 $

* CSX Corp CSX.O : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 57 dollars

* CSX Corporation CSX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Stifel relève son objectif de cours de 30 $ à 60 $

* Devon Energy Corp DVN.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 62 $ à 55 $

* DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 175 $ à 155 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* DTE Energy Co DTE.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Hold »;

objectif de cours: 166 dollars

* Eagle Materials Inc EXP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 246 $ à 240 $

* Echostar Corp ECHO.O : Citigroup renouvelle sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 126 $

* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 101 $ à 110 $

* Eli Lilly LLY.N : RBC relève son objectif de cours de 1 250 $ à 1 500 $

* Eli Lilly LLY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 1 281 $ à 1 370 $

* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 280 $

* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 26 $ à 20 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 68 $

* Evercore Inc EVR.N : UBS relève son objectif de cours de 330 $ à 350 $

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : Stephens reprend la couverture du titre avec une

recommandation « surpondérer »

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : Stephens reprend la couverture avec un objectif

de cours de 200 dollars

* Ezcorp Inc EZPW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* FedEx FDX.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 380 $

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation «

surpondérer »

* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : Stephens lance sa couverture avec un objectif de cours de

180 dollars

* Fidelity National Information Services FIS.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de

cours de 44 $

* Fidelity National Information Services FIS.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation

« neutre »

* Fiserv, Inc FISV.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 58 $

* Fiserv, Inc FISV.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Freshpet, Inc FRPT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $

* GE Healthcare GEHC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 65 $ à 69 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 162 $ à 175 $

* Global Payments Inc GPN.N : Barclays lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 81

dollars

* Global Payments Inc GPN.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Globus Medical Inc GMED.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $

* GM GM.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 98 $ à 110 $

* Granite Ridge Resources Inc GRNT.N : Northland Capitals lance sa couverture avec une recommandation

« surperformer »

* Granite Ridge Resources Inc GRNT.N : Northland Capitals lance sa couverture avec un objectif de

cours de 9 $

* Guardant Health Inc GH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 150 $ à 215 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* GXO Logistics Inc GXO.N : Stephens lance sa couverture avec un objectif de cours de 75 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le marché »

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW relève son objectif de cours de 211 $ à 220 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 220,00 $ à 225,00

$

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 38 $ à 43 $

* Honeywell Aerospace HONA.O : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation «

neutre »; objectif de cours: 255

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $

* Insulet Corp PODD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 165 $ à 172 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 153 $ à 159 $

* J B Hunt Transport Services JBHT.O : Stephens relève son objectif de cours de 300 $ à 360 $

* J B Hunt Transport Services JBHT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 228 $ à 265 $

* J&J JNJ.N : Citigroup relève son objectif de cours de 285 $ à 298 $

* Jack Henry & Associates JKHY.O : Barclays lance la couverture du titre avec un objectif de cours de

170 dollars

* Jack Henry & Associates JKHY.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Kimberly-Clark Corporation KMB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Kirby Corp KEX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 169,00 $ à 182,00 $

* KKR KKR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 104 $ à 108 $

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 80 $ à 81 $

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation

« surpondérer »

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de

cours de 95 $

* Kodiak Gas Services, Inc KGS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 76 $ à 72 $

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 70 $ à 48 $

* Lamb Weston Holdings, Inc LW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 46 $ à 54 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Landstar System Inc LSTR.O : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 235 $

* Landstar System Inc LSTR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Lci Industries LCII.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 135 $ à 114 $

* Lemonade Inc LMND.N : Morgan Stanley passe de « surpondérer » à « neutre »

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Stifel relève son objectif de cours de 255 $ à 332 $

* Lincoln National Corp LNC.N : UBS relève son objectif de cours de 39 $ à 44 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 326 $ à 330 $

* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 990 $ à 2 020 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $

* Marten Transport Ltd MRTN.O : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation «

neutre »

* Marten Transport Ltd MRTN.O : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 18 $

* Martin Marietta Materials, Inc MLM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 614 $ à 616 $

* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho relève son objectif de cours de 498 $ à 502 $

* Mastercard Inc MA.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un

objectif de cours de 640 $

* Matson Inc MATX.N : Stephens relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Metlife Inc MET.N : UBS relève son objectif de cours de 102 $ à 105 $

* MGM Resorts International MGM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 33 $ à 48,3 $

* MGM Resorts International MGM.N : Wells Fargo passe d’une recommandation « sous-pondérer » à «

neutre »

* Mgp Ingredients, Inc MGPI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $

* Middleby Corp MIDD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 200 $ à 160 $

* Moelis & Co MC.N : UBS passe de « neutre » à « vendre »; relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC relève son objectif de cours de 88 $ à 97 $

* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 97 $ à 105 $

* Moody's Corp MCoN : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 491 $ à 496 $

* MSCI Inc MSCI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 730 $ à 760 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 101 $

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en

ligne avec le marché »

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Netflix Inc NFLX.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Newmont NEM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 157,00 $ à 132,00 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation «

neutre »

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 354 $

* Norfolk Southern Corporation NSC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 350 $ à 365 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : BMO lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le

marché »

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : BMO lance sa couverture avec un objectif de cours de 21 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stephens relève son objectif de cours de 240 $ à 280 $

* Old Dominion Freight Line, Inc ODFL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $

* Old Dominion Freight Line, Inc ODFL.O : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : J.P.Morgan abaisse son objectif de cours de 152 $ à 70 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : J.P. Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à

« neutre »

* ONEOK Inc OKE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $

* Pacs Group Inc PACS.N : UBS relève son objectif de cours de 50 $ à 57 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 156 $ à 166 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 77 $ à 85 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : UBS relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Patrick Industries Inc PATK.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 126 $ à 113 $

* PayPal, Inc PYPL.O : Barclays lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 42 $

* PayPal, Inc PYPL.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »

* Penguin Solutions Inc PENG.O : Needham relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Penguin Solutions Inc PENG.O : Stifel relève son objectif de cours de 66 $ à 75 $

* Pepsico PEP.O : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 195 $ à 183 $

* Pershing Square Inc PS.N : Jonestrading lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 39 $

* Pfizer PFE.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $

* Pinterest PINS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 26 $

* Post Holdings, Inc POST.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 98 $

* PPG Industries Inc PPG.N : RBC relève son objectif de cours de 119 $ à 129 $

* Presidio Production Co FTW.N : BTIG lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 15 $

* Prog Holdings Inc PRG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 60 $

* Prog Holdings Inc PRG.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 213 $ à 228 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève son objectif de cours de 210 $ à 231 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 155 $ à 162 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : UBS relève son objectif de cours de 166 $ à 175 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : UBS relève son objectif de cours de 220 $ à 236 $

* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : J.P.Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : J.P.Morgan lance la couverture du titre avec un objectif de cours de

28 $

* ResMed Inc RMD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 321 $ à 276 $

* ResMed Inc RMD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 227 $ à 225 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 21 $ à 28 $

* Rivian RIVN.O : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Rollins Inc ROL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 70,00 $ à 65,00 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 71 $ à 78 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Argus Research relève son objectif de cours de 310 $ à 330 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 370 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 246,00 $ à 209,00 $

* Rush Enterprises Inc RUSHA.O : Stephens relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Rxo Inc RXO.N : Stephens reprend la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 25 $

* Ryder System Inc R.N : Stephens reprend la couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 310 $

* S&P Global Inc SPGI.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 550 $ à 535 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 557 $ à 525 $

* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver » à «

acheter »

* Saia Inc SAIA.O : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 520 dollars

* Sailpoint Inc SAIL.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Sailpoint Inc SAIL.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 16 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Stephens relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : KBW relève son objectif de cours de 88 $ à 101 $

* Sellas Life Sciences Group Inc SLS.O : Maxim Group relève son objectif de cours de 10 $ à 30 $

* Sempra SRE.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 110 dollars

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC relève son objectif de cours de 391 $ à 405 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève son objectif de cours de 65 $ à 72 $

* Snap Inc SNAP.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de

cours: 5 $

* Spectrum Brands Holdings, Inc SPB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Stephens reprend la couverture d'ON US Railroads et table sur une croissance du fret (Buzz) - :

* Strategy Inc MSTR.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 130 dollars

* Strategy Inc MSTR.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 94 $ à 108 $

* T. Rowe Price Group Inc TROW.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 94 $ à 108 $

* Terawulf Inc WULF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* The Scotts Miracle-Gro Company SMG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 72 $ à 74 $

* The Travelers Companies, Inc TRV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 330,00 $ à

333,00 $

* Thor Industries Inc THO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 109 $ à 80 $

* T-Mobile TMUS.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 260 $ à 230 $

* T-Mobile US, Inc TMUS.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre

»

* Toast Inc TOST.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « surpondérer » et un

objectif de cours de 35 $

* Travelers TRV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 318 $ à 341 $

* Travelers TRV.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Travelers TRV.N : KBW relève son objectif de cours de 342 $ à 356 $

* Travelers TRV.N : UBS relève son objectif de cours de 314 $ à 350 $

* Truist Financial Corp TFC.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à «

neutre »

* Tvardi Therapeutics Inc TVRD.O : Raymond James relève sa recommandation de « performance du marché »

à « surperformance »

* UDR Inc UDR.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Union Pacific Corp UNP.N : Stephens reprend la couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 327 $

* Union Pacific Corporation UNP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $

* United Rentals Inc URI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 130 $ à 1 210 $

* UPS UPS.N : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 135 $

* US Bancorp USB.N : Raymond James reprend sa couverture avec une recommandation « achat fort »;

objectif de cours: 72 $

* Vera Therapeutics, Inc VERA.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 56 $ à 76 $

* Verizon Communications Inc VZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 131 $ à 136 $

* Visa Inc V.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un

objectif de cours de 420 dollars

* VSE Corp VSEC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 245 $ à 260 $

* Wabtec Corp WAB.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours de 320 dollars

* Waste Management Inc WM.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 264 $ à 263 $

* Wayfair Inc W.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Hold »

* Wells Fargo WFC.N : Raymond James reprend sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le

marché »

* Welltower Inc WELL.N : UBS relève son objectif de cours de 249 $ à 271 $

* Werner Enterprises WERN.O : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 50 $

* Western Union Co WU.N : Barclays lance la couverture avec un objectif de cours de 7 dollars

* Western Union Co WU.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »

* Williams Cos. WMB.N : Barclays relève son objectif de cours de 73 $ à 75 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 43 $ à 35 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Truist Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 125

dollars

* XPO Inc XPO.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours de 255 dollars