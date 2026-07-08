TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Alliant Energy, Prog Holdings, Travelers

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Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Alliant Energy, Prog Holdings et Travelers.
POINTS FORTS
* Alliant Energy Corp LNT.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une
recommandation « Hold »
* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW abaisse sa recommandation de «
surperformance » à « en ligne avec le marché »
* Prog Holdings Inc PRG.N : Jefferies relève sa recommandation de « conserver » à
« acheter »
* Sempra SRE.N : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 110 $
* Travelers TRV.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en
ligne avec le marché »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics Inc TXG.O : Citigroup relève son objectif de cours de 24 $ à 45 $
* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 454 $ à 469 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Barclays lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 97
dollars
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Affirm Holdings, Inc AFRM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 89 $ à 96 $
* Aflac Inc AFL.N : UBS relève son objectif de cours de 114 $ à 124 $
* AIG AIG.N : UBS relève son objectif de cours de 94 $ à 98 $
* Allegiant Travel Co ALGT.O : Barclays relance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Allegiant Travel Co ALGT.O : Barclays reprend la couverture avec un objectif de cours de 145 dollars
* Alliant Energy Corp LNT.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Alliant Energy Corp LNT.O : TD Cowen lance sa couverture avec un objectif de cours de 83 $
* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 250 $ à 282 $
* Allstate Corp ALL.N : KBW relève son objectif de cours de 242 $ à 255 $
* Ally Financial ALLY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 52,00 $ à 53,00 $
* American Financial Group Inc AFG.N : KBW relève son objectif de cours de 140 $ à 148 $
* American Healthcare REIT Inc AHR.N : UBS relève son objectif de cours de 60 $ à 63 $
* American Water AWK.N : J.P.Morgan relève son objectif de cours de 138 $ à 147 $
* Amrize Ltd. AMRZ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 65 $ à 58 $
* Antero Resources Corp AR.N : J.P.Morgan abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer
»; objectif: 205 $
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW relève son objectif de cours de 242 $ à 261 $
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : UBS relève son objectif de cours de 250 $ à 291 $
* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève son objectif de cours de 270 $ à 310 $
* AT&T T.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 26 $ à 24 $
* AT&T T.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $
* AT&T T.N : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « sous-pondérer »
* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Stifel relève son objectif de cours de 240 $ à 260 $
* Biogen Inc BIIB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 203,00 $ à 217,00 $
* BlackRock BLK.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1 144 $ à 1 105 $
* Block, Inc XYZ.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et
un objectif de cours de 100 $
* Blue Owl Capital Inc OWL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 242 $ à 234 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Needham abaisse son objectif de cours de 77 $ à 57 $
* Bridgebio Oncology Therapeutics Inc BBOT.O : J.P.Morgan lance la couverture du titre avec une
recommandation « surpondérer »
* Bridgebio Oncology Therapeutics Inc BBOT.O : J.P.Morgan lance la couverture avec un objectif de
cours de 27 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 85 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : UBS relève son objectif de cours de 65 $ à 73 $
* Bruker Corp BRKR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 44 $ à 60 $
* Carlyle Group Inc CG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 50 $ à 47 $
* Carnival Corp CCL.N : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »;
objectif de cours: 30 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 263 $ à 259 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $
* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Stephens relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $
* Charles Schwab Corp SCHW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 109 $ à 119 $
* Charter Communications, Inc CHTR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 200 $ à 130 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : Barclays lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 26 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »
* Church & Dwight Co, Inc CHD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne
avec le marché »
* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW relève son objectif de cours de 191 $ à 201 $
* CME Group Inc CME.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 273 $ à 270 $
* Colgate-Palmolive Company CL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 92 $ à 95 $
* Comcast Corp CMCSA.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 33 $ à 30 $
* Commercial Metals Co CMC.N : Exane BNP Paribas relève sa recommandation de « neutre » à «
surperformer »
* Conagra Brands CAG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $
* Conocophillips COP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 128 $ à 115 $
* Conocophillips COP.N : UBS abaisse son objectif de cours de 155 $ à 143 $
* Cooper Companies Inc COO.O : Citigroup relève son objectif de cours de 69 $ à 76 $
* Coupang Inc CPNG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $
* Covenant Logistics Group Inc CVLG.N : Stephens reprend la couverture du titre avec une
recommandation « surpondérer »
* Covenant Logistics Group Inc CVLG.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 60
$
* Covenant Logistics Group Inc CVLG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 35 $ à 43 $
* Credit Acceptance Corp CACC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 560 $ à 650 $
* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à «
conserver »
* Crowdstrike CRWD.O : Benchmark relève son objectif de cours de 195 $ à 230 $
* CSX Corp CSX.O : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 57 dollars
* CSX Corporation CSX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Stifel relève son objectif de cours de 30 $ à 60 $
* Devon Energy Corp DVN.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 62 $ à 55 $
* DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 175 $ à 155 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «
surperformer »
* DTE Energy Co DTE.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Hold »;
objectif de cours: 166 dollars
* Eagle Materials Inc EXP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 246 $ à 240 $
* Echostar Corp ECHO.O : Citigroup renouvelle sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 126 $
* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 101 $ à 110 $
* Eli Lilly LLY.N : RBC relève son objectif de cours de 1 250 $ à 1 500 $
* Eli Lilly LLY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 1 281 $ à 1 370 $
* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 280 $
* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 26 $ à 20 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 68 $
* Evercore Inc EVR.N : UBS relève son objectif de cours de 330 $ à 350 $
* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : Stephens reprend la couverture du titre avec une
recommandation « surpondérer »
* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : Stephens reprend la couverture avec un objectif
de cours de 200 dollars
* Ezcorp Inc EZPW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* FedEx FDX.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de
cours: 380 $
* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation «
surpondérer »
* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : Stephens lance sa couverture avec un objectif de cours de
180 dollars
* Fidelity National Information Services FIS.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de
cours de 44 $
* Fidelity National Information Services FIS.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation
« neutre »
* Fiserv, Inc FISV.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 58 $
* Fiserv, Inc FISV.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Freshpet, Inc FRPT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $
* GE Healthcare GEHC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 65 $ à 69 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 162 $ à 175 $
* Global Payments Inc GPN.N : Barclays lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 81
dollars
* Global Payments Inc GPN.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* Globus Medical Inc GMED.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $
* GM GM.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 98 $ à 110 $
* Granite Ridge Resources Inc GRNT.N : Northland Capitals lance sa couverture avec une recommandation
« surperformer »
* Granite Ridge Resources Inc GRNT.N : Northland Capitals lance sa couverture avec un objectif de
cours de 9 $
* Guardant Health Inc GH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 150 $ à 215 $
* GXO Logistics Inc GXO.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* GXO Logistics Inc GXO.N : Stephens lance sa couverture avec un objectif de cours de 75 $
* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne
avec le marché »
* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW relève son objectif de cours de 211 $ à 220 $
* Hanover Insurance Group Inc THG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 220,00 $ à 225,00
$
* Hippo Holdings Inc HIPO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 38 $ à 43 $
* Honeywell Aerospace HONA.O : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation «
neutre »; objectif de cours: 255
* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $
* Insulet Corp PODD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 165 $ à 172 $
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 153 $ à 159 $
* J B Hunt Transport Services JBHT.O : Stephens relève son objectif de cours de 300 $ à 360 $
* J B Hunt Transport Services JBHT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 228 $ à 265 $
* J&J JNJ.N : Citigroup relève son objectif de cours de 285 $ à 298 $
* Jack Henry & Associates JKHY.O : Barclays lance la couverture du titre avec un objectif de cours de
170 dollars
* Jack Henry & Associates JKHY.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »
* Kimberly-Clark Corporation KMB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Kirby Corp KEX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 169,00 $ à 182,00 $
* KKR KKR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 104 $ à 108 $
* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 80 $ à 81 $
* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation
« surpondérer »
* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de
cours de 95 $
* Kodiak Gas Services, Inc KGS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 76 $ à 72 $
* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 70 $ à 48 $
* Lamb Weston Holdings, Inc LW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 46 $ à 54 $
* Landstar System Inc LSTR.O : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »
* Landstar System Inc LSTR.O : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 235 $
* Landstar System Inc LSTR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $
* Lci Industries LCII.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 135 $ à 114 $
* Lemonade Inc LMND.N : Morgan Stanley passe de « surpondérer » à « neutre »
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Stifel relève son objectif de cours de 255 $ à 332 $
* Lincoln National Corp LNC.N : UBS relève son objectif de cours de 39 $ à 44 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 326 $ à 330 $
* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 990 $ à 2 020 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $
* Marten Transport Ltd MRTN.O : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation «
neutre »
* Marten Transport Ltd MRTN.O : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 18 $
* Martin Marietta Materials, Inc MLM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 614 $ à 616 $
* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho relève son objectif de cours de 498 $ à 502 $
* Mastercard Inc MA.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un
objectif de cours de 640 $
* Matson Inc MATX.N : Stephens relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $
* Metlife Inc MET.N : UBS relève son objectif de cours de 102 $ à 105 $
* MGM Resorts International MGM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 33 $ à 48,3 $
* MGM Resorts International MGM.N : Wells Fargo passe d’une recommandation « sous-pondérer » à «
neutre »
* Mgp Ingredients, Inc MGPI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $
* Middleby Corp MIDD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 200 $ à 160 $
* Moelis & Co MC.N : UBS passe de « neutre » à « vendre »; relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC relève son objectif de cours de 88 $ à 97 $
* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 97 $ à 105 $
* Moody's Corp MCoN : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 491 $ à 496 $
* MSCI Inc MSCI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 730 $ à 760 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 101 $
* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en
ligne avec le marché »
* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $
* Netflix Inc NFLX.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $
* Newmont NEM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 157,00 $ à 132,00 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation «
neutre »
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 354 $
* Norfolk Southern Corporation NSC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 350 $ à 365 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : BMO lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le
marché »
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : BMO lance sa couverture avec un objectif de cours de 21 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stephens relève son objectif de cours de 240 $ à 280 $
* Old Dominion Freight Line, Inc ODFL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $
* Old Dominion Freight Line, Inc ODFL.O : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »
* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : J.P.Morgan abaisse son objectif de cours de 152 $ à 70 $
* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : J.P. Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à
« neutre »
* ONEOK Inc OKE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $
* Pacs Group Inc PACS.N : UBS relève son objectif de cours de 50 $ à 57 $
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 156 $ à 166 $
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 77 $ à 85 $
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : UBS relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Patrick Industries Inc PATK.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 126 $ à 113 $
* PayPal, Inc PYPL.O : Barclays lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 42 $
* PayPal, Inc PYPL.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »
* Penguin Solutions Inc PENG.O : Needham relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $
* Penguin Solutions Inc PENG.O : Stifel relève son objectif de cours de 66 $ à 75 $
* Pepsico PEP.O : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 195 $ à 183 $
* Pershing Square Inc PS.N : Jonestrading lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 39 $
* Pfizer PFE.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $
* Pinterest PINS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 26 $
* Post Holdings, Inc POST.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 98 $
* PPG Industries Inc PPG.N : RBC relève son objectif de cours de 119 $ à 129 $
* Presidio Production Co FTW.N : BTIG lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif
de cours: 15 $
* Prog Holdings Inc PRG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 60 $
* Prog Holdings Inc PRG.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
* Progressive Corp PGR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 213 $ à 228 $
* Progressive Corp PGR.N : KBW relève son objectif de cours de 210 $ à 231 $
* Raymond James Financial Inc RJF.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 155 $ à 162 $
* Raymond James Financial Inc RJF.N : UBS relève son objectif de cours de 166 $ à 175 $
* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : UBS relève son objectif de cours de 220 $ à 236 $
* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : J.P.Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «
surpondérer »
* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : J.P.Morgan lance la couverture du titre avec un objectif de cours de
28 $
* ResMed Inc RMD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 321 $ à 276 $
* ResMed Inc RMD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 227 $ à 225 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 21 $ à 28 $
* Rivian RIVN.O : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $
* Rollins Inc ROL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 70,00 $ à 65,00 $
* Root Inc ROOT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 71 $ à 78 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Argus Research relève son objectif de cours de 310 $ à 330 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation «
surperformer »; objectif de cours: 370 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 246,00 $ à 209,00 $
* Rush Enterprises Inc RUSHA.O : Stephens relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Rxo Inc RXO.N : Stephens reprend la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 25 $
* Ryder System Inc R.N : Stephens reprend la couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 310 $
* S&P Global Inc SPGI.N : J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 550 $ à 535 $
* S&P Global Inc SPGI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 557 $ à 525 $
* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver » à «
acheter »
* Saia Inc SAIA.O : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 520 dollars
* Sailpoint Inc SAIL.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Sailpoint Inc SAIL.O : Rosenblatt Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 16 $
* Schneider National Inc SNDR.N : Stephens relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : KBW relève son objectif de cours de 88 $ à 101 $
* Sellas Life Sciences Group Inc SLS.O : Maxim Group relève son objectif de cours de 10 $ à 30 $
* Sempra SRE.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 110 dollars
* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC relève son objectif de cours de 391 $ à 405 $
* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $
* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève son objectif de cours de 65 $ à 72 $
* Snap Inc SNAP.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de
cours: 5 $
* Spectrum Brands Holdings, Inc SPB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Stephens reprend la couverture d'ON US Railroads et table sur une croissance du fret (Buzz) - :
* Strategy Inc MSTR.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 130 dollars
* Strategy Inc MSTR.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* T Rowe Price Group Inc TROW.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 94 $ à 108 $
* T. Rowe Price Group Inc TROW.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 94 $ à 108 $
* Terawulf Inc WULF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $
* The Scotts Miracle-Gro Company SMG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 72 $ à 74 $
* The Travelers Companies, Inc TRV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 330,00 $ à
333,00 $
* Thor Industries Inc THO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 109 $ à 80 $
* T-Mobile TMUS.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 260 $ à 230 $
* T-Mobile US, Inc TMUS.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre
»
* Toast Inc TOST.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « surpondérer » et un
objectif de cours de 35 $
* Travelers TRV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 318 $ à 341 $
* Travelers TRV.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
* Travelers TRV.N : KBW relève son objectif de cours de 342 $ à 356 $
* Travelers TRV.N : UBS relève son objectif de cours de 314 $ à 350 $
* Truist Financial Corp TFC.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à «
neutre »
* Tvardi Therapeutics Inc TVRD.O : Raymond James relève sa recommandation de « performance du marché »
à « surperformance »
* UDR Inc UDR.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Union Pacific Corp UNP.N : Stephens reprend la couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 327 $
* Union Pacific Corporation UNP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $
* United Rentals Inc URI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 130 $ à 1 210 $
* UPS UPS.N : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 135 $
* US Bancorp USB.N : Raymond James reprend sa couverture avec une recommandation « achat fort »;
objectif de cours: 72 $
* Vera Therapeutics, Inc VERA.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 56 $ à 76 $
* Verizon Communications Inc VZ.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $
* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 131 $ à 136 $
* Visa Inc V.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un
objectif de cours de 420 dollars
* VSE Corp VSEC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 245 $ à 260 $
* Wabtec Corp WAB.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif
de cours de 320 dollars
* Waste Management Inc WM.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 264 $ à 263 $
* Wayfair Inc W.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Hold »
* Wells Fargo WFC.N : Raymond James reprend sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le
marché »
* Welltower Inc WELL.N : UBS relève son objectif de cours de 249 $ à 271 $
* Werner Enterprises WERN.O : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 50 $
* Western Union Co WU.N : Barclays lance la couverture avec un objectif de cours de 7 dollars
* Western Union Co WU.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »
* Williams Cos. WMB.N : Barclays relève son objectif de cours de 73 $ à 75 $
* Winnebago Industries Inc WGO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 43 $ à 35 $
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Truist Securities lance sa couverture avec un objectif de cours de 125
dollars
* XPO Inc XPO.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de
cours de 255 dollars