Un adolescent de 16 ans arrêté après avoir blessé deux collegiennes de 13 ans

Une voiture de police devant un établissement d'enseignement secondaire à Schongau, où plusieurs personnes ont été blessées et un suspect arrêté après une attaque, le 8 juillet 2026 en Allemagne ( AFP / Michaela Stache )

Un adolescent de 16 ans a été arrêté mercredi après avoir blessé grièvement au couteau deux collégiennes de 13 ans dans un établissement scolaire du secondaire à Schongau, en Bavière (sud), selon les autorités allemandes.

Le suspect était "un ancien élève (...) qui suivait un traitement médical", a indiqué le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, lors d'un point presse dans cette localité de quelque 12.000 âmes, située à moins d'une centaine de kilomètres au sud-ouest de Munich.

La police avait indiqué suspecter une situation "amok", terme employé pour désigner un acte délibéré motivé par une folie meurtrière, ce que M. Dobrindt a confirmé.

"Nous continuons de partir du principe qu’il s’agit d’une situation psychique exceptionnelle", a-t-il dit, sans détailler davantage. Il s'agit a priori d'un acte isolé et il semble qu'il n'ait pas eu de complice.

L'adolescent, "un ressortissant de l'UE qui n'était pas un réfugié (...) s'est approché de l'établissement scolaire avec une arme à feu", a décrit M. Dobrindt.

"Il a tiré sans blesser personne avec cette arme qui n'a ensuite plus fonctionné. Ensuite, il a sorti son couteau et s'est jeté sur les collégiennes", a ajouté M. Dobrindt. Les deux jeunes filles de 13 ans grièvement blessées ont "été choisies visiblement au hasard", a-t-il continué.

"Grâce à l'intervention des professeurs et de la police dépêchée sur les lieux, le jeune homme a été ensuite maîtrisé", a poursuivi M. Dobrindt.

Selon la police, les deux victimes grièvement blessées sont "hors de danger de mort".

Un point d'accueil pour les proches des collégiens et lycéens avait été mis en place dans une caserne de pompiers, selon le compte X de la police.

D'après le quotidien allemand Bild, six hélicoptères avaient été mobilisés, dont un pour soigner les blessés.

Précédents meurtriers

L'Allemagne a connu ces dernières années plusieurs attaques dans des écoles et sur des marchés qui ont traumatisé le pays.

Des policiers devant un établissement d'enseignement secondaire à Schongau, où plusieurs personnes ont été blessées et un suspect arrêté après une attaque, le 8 juillet 2026 en Allemagne ( AFP / Michaela Stache )

La dernière en date dans un établissement scolaire a eu lieu en septembre 2025, lorsqu'un Kosovar de 17 ans avait grièvement blessé une enseignante de 45 ans en la poignardant dans un établissement de formation professionnelle d'Essen.

Le suspect, aux motivations "jihadistes" selon l'accusation, avait aussi blessé un homme choisi au hasard dans la rue et le concierge d'une école primaire.

Avant cela, en janvier 2022, un Allemand de 18 ans a abattu une étudiante dans un amphithéâtre de l'université de Heidelberg (sud-ouest) et blessé trois autres étudiants, avant de retourner l'arme contre lui.

Parmi les cas les plus meurtriers, le 11 mars 2009, un adolescent de 17 ans, Tim Kretschmer, commet un carnage dans son ancien collège de Winnenden, près de Stuttgart. Il tue quinze personnes - neuf élèves, trois enseignantes ainsi que trois passants - avant de se suicider.

Le 26 avril 2002, seize personnes, dont douze enseignants, une secrétaire, deux élèves et un policier, sont tuées par balles dans un lycée d'Erfurt (est), par un forcené de 19 ans qui se donne ensuite la mort.