Tennis: un parfum de Féry continue d'enchanter Wimbledon

Le Britannique Arthur Féry en quarts de finale de Wimbledon contre l'Italien Flavio Cobolli le 8 juillet 2026 à Londres ( AFP / Henry NICHOLLS )

Qui arrêtera Arthur Féry ? Le dernier Britannique en lice à Wimbledon a fait oublier son classement (114e) pour terrasser l'Italien Flavio Cobolli (10e) mercredi et s'ouvrir les portes des demi-finales, où il affrontera le récent vainqueur de Roland-Garros Alexander Zverev (3e).

Féry, c'est magique

Vainqueur en huitièmes d'un somptueux bras de fer en cinq manches contre l'ex-N.3 mondial Grigor Dimitrov lundi pour sa première sur le Central, la sensation de l'édition 2026 de Wimbledon a fait encore plus fort mercredi en balayant 6-4, 7-6 (7/4), 6-0 en quarts le récent finaliste de Roland-Garros Flavio Cobolli.

Né en banlieue parisienne de parents français, avant de passer son enfance et son adolescence à quelques minutes de l'All England Club, Féry est le premier bénéficiaire d'une invitation des organisateurs ("wild card") depuis 25 ans à se hisser dans le dernier carré de Wimbledon.

Cette "wild card" octroyée par les organisateurs lui a permis d'être dispensé des trois tours de qualification pour le tournoi, où il est le dernier Britannique en lice.

"Je n'arrive pas à y croire", s'est émerveillé le gagnant dans son interview d'après-match. "Dans le dernier jeu, j'ai ressenti des émotions que je n'avais jamais éprouvées auparavant", a-t-il insisté, acclamé par des tribunes conquises où avait pris place la reine Camilla.

"Il a très bien géré les moments clés, comme le tie-break" du deuxième set "et le début du troisième set", a réagi auprès de l'AFP Sébastien Grosjean, demi-finaliste à Londres en 2003 et 2004.

"On a l'impression qu'il vit vraiment bien ces moments-là et qu'il n'est pas pris du tout par le fait d'être en quarts sur le Central", a ajouté l'ex-4e mondial, qui a commenté le match pour beIN Sports.

"C'était un quart de finale contre un joueur qui avait enchaîné les matches marathon, dont le classement était inférieur au mien... je me disais que j'avais de bonnes chances de passer une bonne journée", a commenté Flavio Cobolli en conférence de presse. "Peut-être que je n'ai pas été assez humble", a regretté le Florentin.

Pour sa première demi-finale en Grand Chelem à 23 ans, Arthur Féry défiera vendredi Alexander Zverev (3e), tombeur en trois sets de l'Américain Taylor Fritz (7e) 6-4, 6-4, 6-2.

L'Allemand de 29 ans réalise lui aussi le meilleur parcours de sa carrière à Wimbledon, quelques semaines après avoir gagné son premier titre en Grand Chelem, mais Féry juge qu'il n'aura "rien à perdre" vendredi.

"Je suis très heureux de l'affronter (Féry, NDLR) en demi-finales", lui a répondu Zverev.

"Je sais que 99% des gens le soutiendront mais j'aime bien ce genre d'ambiance et j'ai hâte de relever le défi", a-t-il insisté.

L'autre demi-finale promet aussi du grand spectacle puisqu'elle opposera le N.1 mondial et tenant du titre Jannik Sinner au septuple vainqueur du tournoi Novak Djokovic (8e), en quête à 39 ans d'un 25e titre en Grand Chelem qui serait record.

Kostyuk enchaîne

L'Ukrainienne Marta Kostyuk en quarts de finale de Wimbledon contre l'Italienne Jasmine Paolini le 8 juillet 2026 à Londres ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Dans le tableau féminin, la récente demi-finaliste de Roland-Garros Marta Kostyuk (13e mondiale) a enchaîné en se qualifiant mercredi pour le dernier carré de Wimbledon.

La native de Kiev a éliminé 6-3, 6-2 la finaliste de l'édition 2024, l'Italienne Jasmine Paolini (17e).

Mais attention, Roland-Garros et Wimbledon sont "deux tournois différents", où elle fera face à des adversaires "différentes" en demi-finales, a insisté l'Ukrainienne, refusant de dresser des parallèles entre son duel à venir contre Noskova et sa défaite sur la terre battue parisienne contre la future lauréate du tournoi Mirra Andreeva (5e).

Linda Noskova (12e mondiale) l'a rejointe quelques minutes plus tard dans le dernier carré en battant 6-3, 7-5 la Belge Elise Mertens (27e).

L'autre demi-finale opposera jeudi la Tchèque Karolina Muchova (9e) à l'Américaine Coco Gauff (7e), lauréate de l'US Open en 2023 et de Roland-Garros en 2025.

Aucune des quatre demi-finalistes n'a remporté Wimbledon, et Gauff est la seule lauréate de tournois majeurs encore en lice.

Le N.3 mondial Alexander Zverev contre l'Américain Taylor Fritz (7e) en quarts de finale de Wimbledon le 8 juillet 2026 à Londres ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Muchova a vécu une finale en Grand Chelem (Roland-Garros 2023), tandis que Noskova et Kostyuk n'ont elles jamais joué de match pour le titre dans un tournoi majeur.