Meta investit 13 milliards de dollars canadiens dans un premier centre de données au Canada

Meta a annoncé la construction de son premier centre de données au Canada, un projet de 13 milliards de dollars canadiens implanté dans le comté de Sturgeon, en Alberta. Dotée d'une capacité de 1 gigawatt, cette installation portera à 33 le nombre de centres de données exploités par le groupe dans le monde et vise à répondre à la forte demande en puissance de calcul liée à l'intelligence artificielle. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de Meta, qui prévoit d'investir plusieurs centaines de milliards de dollars dans ses infrastructures d'IA.

L'Alberta a été choisie en raison de ses importantes ressources en gaz naturel, de coûts énergétiques compétitifs et d'un climat favorable au refroidissement des centres de données. Meta financera les infrastructures électriques nécessaires ainsi que de nouvelles capacités de production d'énergie, en partenariat avec Pembina Pipeline, qui construira une centrale à gaz devant entrer en service fin 2030. La consommation électrique du site sera comparable à celle d'environ 800 000 foyers.

Cette implantation soutient les efforts du gouvernement albertain pour attirer les grandes entreprises technologiques, mais elle soulève aussi des questions environnementales. Alors que le Canada met en avant un réseau électrique largement alimenté par des sources à faibles émissions de carbone, la majorité des projets de centres de données se concentrent en Alberta, où environ 60% de l'électricité est produite à partir de gaz naturel, ce qui confère à la province une intensité carbone nettement supérieure à la moyenne nationale.